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Eğitim

İlkokula, bağışlarla 7 bin kitaplık kütüphane kuruldu

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri, bağışlarla Seymen İlkokulu'na 7 bin kitaplı kütüphane kurdu

29 Eylül 2017 15:43

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri, bağışlarla Seymen İlkokulu\'na 7 bin kitaplı kütüphane kurdu.
Çorlu Kent konseyi Gençlik meclisi üyeleri, Seymen İlkokulu\'nun kütüphanesinin olmadığını öğrenerek harekete geçti. Toplanan bağışlarla yaklaşık 7 bin kitap alınırken, meclis üyeleri okulun bir sınıfını kütüphaneye çevirerek boyasını da kendileri yaptı. Kısa bir süre hazırlanan kütüphane düzenlenen programla açıldı. Programa Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Çorlu Belediye Başkanı CHP’li Ünal Baysan, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Güçlü, Çorlu Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Gürzsoy ile hayırseverler katıldı.
Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, kütüphanenin çocuklara olduğu kadarıyla mahalledeki vatandaşlara da açık olduğunu belirterek, \"Bir ülkenin kalkınabilmesi için en önemli ihtiyaç duyduğumuz bilgi ve eğitimdir. Eğitime yapılan yatırım hiçbir zaman için boş bir yatırım değildir. Eğitime yapılan yatırım çocuklarımızın geleceğine yapılan yatırımdır. Bu kütüphane sadece çocuklara değil tüm vatandaşlarımız için yapılmıştır” dedi.
Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç da yapılan kütüphanenin hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, \"Gerçekten güzel bir çalışma yapılmış. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi. Açılışın ardından Seymen İlkokulu öğrencileri, kütüphaneden faydalanmaya başladı.

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