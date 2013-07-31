İlkokul ve ortaokullara kayıtlar tamamlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi okulların ilkokul ve ortaokullarına kayıt işlemlerini tamamladı.

MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2013-2014 eğitim öğretim yılı için bütün resmi okulların 1. ve 5. sınıflarına öğrenci kayıtları, çocukların MERNİS bilgileri esas alınarak ikametgahlarına en uygun okula, herhangi bir başvuru olmaksızın, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yapıldı.

Bu yolla, mecburi ilköğretim çağına giren 1 milyon 863 bin 230 çocuk 1.sınıflara, 1 milyon 237 bin 986 öğrenci ise 5. sınıflara yerleştirildi.



T.C. kimlik no. ile öğrenilecek



Veliler, Bakanlığın internet adresinde yer alan Veli Bilgilendirme Sisteminden, çocuklarının TC kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu ve okulun iletişim bilgilerini öğrenebilecek. Bu uygulama ile veliler, herhangi bir kırtasiyecilikle uğraşmadan, zaman kaybetmeden, belge temin etmeden ve başvuru ücreti, kayıt parası, zorunlu bağış gibi tartışmalara girmeden çocuklarının kayıtlarını gerçekleştirecek.

Doğum tarihleri 2008 Nisan-Eylül aylarında bulunan ve dolayısıyla kayıtları veli isteğine bağlı çocuklar da ikametgahlarına en uygun ilkokullara geçici olarak yerleştirildi. Bu yaş grubundaki çocuğunu birinci sınıfa göndermek isteyen velilerin okula yazılı istekte bulunmaları okula kesin kayıtları için yeterli olacak.

Aynı şekilde ilk okulu tamamlayan tüm öğrencilerin, ortaokul 5. sınıfa kayıtları da MERNİS üzerinden adres uyumlu olarak yapıldı.

Özel eğitime ihtiyacı olan çocukların kayıtları eğitim öğretim yılı başında yapılacak

Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler ile şehit ve muharip gazilerin çocuklarının kayıtları, velilerinin istemeleri ve durumlarını belgelendirmeleri halinde, 2013-2014 eğitim öğretim yılı başında, istedikleri resmi okula yapılacak.

Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra görev yeri değişen kamu görevlileri ile ikamet adresi değişen vatandaşların çocuklarının kayıtları, müracaatları halinde, yeni adreslerine en uyumlu okullara sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.

Herhangi bir nedenden dolayı hiçbir okula kaydı yapılmamış çocukların velilerinin, öncelikle ilçe nüfus müdürlüğüne giderek adres kontrolü yaptırmalarının ardından ilçe milli eğitim müdürlüğü yetkililerini bilgilendirecek.

Özel okullara, konservatuvarlara ve imam hatip ortaokullarına adrese dayalı kayıt işlemi yapılamadığından, e-okul işlemleri açıldığında, çocuklarını özel okul, konservatuvar veya imam hatip ortaokullarına kaydettirmek isteyen velilerin doğrudan bu okullara başvurmaları yeterli olacak. Bu okulların yöneticileri, başvuran velilere gerekli kolaylıkları sağlayarak kayıt ve nakil işlemlerini gerçekleştirecek.