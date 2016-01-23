İlkokul öğretmeninden 12 'farklı' ödev: Bolca eğlenin, pet şişeden kuş yemliği hazırlayın, kardan adam yapın

Yaklaşık 18 milyon öğrenci dün karnelerini alarak, yarıyıl tatiline girdi. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, yarıyıl tatilinde çocuklara ödev verilmemesini istemesine rağmen Niğde Bor ilçesindeki Veli Bengü İlkokulu öğretmeni Ümit Deveci öğrencileri için farklı 12 ‘ödev’ önerisinde bulundu. Ümit öğretmenin verdi ödevler arasında “bolca eğlenin”, “kardan adam yapın”, “pet şişeden kuş yemliği hazırlayın” gibi değişik öneriler bulunuyor.

Hürriyet’ten Önder Öndeş'in haberine göre; 27 yıldır ilkokul öğretmenliği yapan Ümit Deveci, listeyi hazırlama fikrinin nasıl doğduğunu şöyle anlattı: “Okulda genç bir arkadaşım ‘öğrencilerinize tatilde ne önerirsiniz’ diye sordu. Bunun üzerine bende bu 12 öneriyi yazdım ve pazartesi öğrencilerime dağıttım. Sonra sosyal medyada paylaşınca çok ilgi çekti. Ben genç öğretmenlere şunu söylüyorum, çocuklarının nasıl öğretmenleri olmasını istiyorlarsa kendileri de öyle olsun. Öğrencilerimin bu eğlenceli öneriler çok hoşuna gitti. Çok sevindiler.”

İşte Ümit Deveci’nin farklı yarıyıl ödevleri:

- Şahane bir yıl geçirdik. Çalıştık, çabaladık ve dinlenmeyi hak ettik. O yüzden bolca eğlenin.

- Tatil süresince en az bir kere ailece sinemaya veya tiyatroya gidin.

- Kar yağışı olması halinde mutlaka hepinizden birer tane kardan adam bekliyorum.

- Tatil süresince ekranlarınızla değil, akranlarınızla vakit geçirin. Birbirinizi mutlaka arayın ve birlikte oynamaya özen gösterin.

- Ülkesini bilmeyen ülkesini sevemez. Ülkesini gezmeyen de ülkesini bilemez. Bu yüzden seyahate çıkarsanız ve mümkünse ailece gidiniz.

- Tatilde il dışına çıkarsanız gittiğiniz, gezdiğiniz yerlerin tarihi, turistik ve doğal güzelliklerini mutlaka fotoğraflayın ve ikinci yarıyılda sınıfa anlatmak için hazırlık yapınız.

- Ailenizle birlikte olduğunuz saatlerde zamanı birlikte geçirin. Aranıza TV, tablet, cep telefonu, bilgisayar oyunu gibi yabancıların girmesine izin vermeyin.

- Yaşadığımız zor kış şartlarında dünyamızı paylaştığımız diğer dostlarımızı da unutmayalım. Pet şişelerden kuş yemlikleri yapıp içine artan pilav, ekmek kırıntısı gibi yiyecekler koyup balkonumuza asalım.

- Vücudumuzun beslenmesi için annemizin yemeklerini, ruhumuzun beslenmesi için kitap okumayı asla ihmal etmeyelim.

- Büyük anneniz, büyük babanız, dedeniz, babaanneniz hayattaysa mutlaka ziyaret edin. Ellerini öpün. Benim de selamlarımı iletin, uzun ömürler dilerim.

- Deli gibi eğlenin, gülün, koşun, oynayın.

- Numaram hepinizde var. Beni aramak için sebebe ihtiyacınız yok. Sesinizi duymayı her zaman isterim. Canınız ne zaman isterse beni arayabilirsiniz. Sadece bir telefon kadar uzakta olacağım.