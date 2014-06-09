İlkokul öğretmeni cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

Songül G. (52) eşinin kendisini terk ettikten sonra kızlarına bakamadığı için devlete verdi. Çocuklar, Sevgi Evlerine yerleştirildi. Çocukları olmayan ilkokul öğretmeni Mehmet Ö. (58) eşi Pervin Ö. yurttan koruyucu aile olarak çocuk almaya karar verdi. Yurda gelip bakan aile 5 ay önce yurda yerleştirilen Songül G.’nin kızı N.G.'yi almaya karar verdi.

HaberTürk gazetesi’nin haberine göre, Mehmet Ö. küçük kızı taciz etmeye başladı. Bu arada aile yurttan 8 yaşında bir kız çocuğunu da evlatlık olarak aldı. 16 yaşına basan kız çocuğu büyüyüp Mehmet Ö.'nün kendisine kötü bir şey yaptığını anlayınca durumu savcılığa bildirmeye karar verdi. Bunun için evde kimsenin olmadığı bir gün Mehmet Ö.'nün yanına geleceğini tahmin eden N.G. cep telefonunu ayarlayarak cinsel istismarın görüntüsünü çekmek istedi. Mehmet Ö. kızın odasına girip kıyafetlerini çıkarmaya başlayıp gömleğini kanepeye atınca kamerası kayıtta bulunan cep telefonunun üzeri kapandı. Ancak telefon sesleri kaydetti. Kız çocuğu istismara uğradıktan sonra Mehmet Ö. sürekli telefonunu karıştırdığı için görüntüyü ablasına gönderdi. Daha sonrada Cumhuriyet Savclığı'na giderek koruyucu ailesinin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürerek elindeki görüntüyle birlikte şikâyetçi oldu. Bunun üzerine savcı harekete geçip soruşturma başlattı.

Gözaltına alınan Mehmet Ö. sorgusunda kızı çocukları olmadığı için 4.5 yaşında aldıkları N.G'nin büyüdüğü için erkek arkadaşları ve geçenlerde saçını kestirmesi yüzünden tartıştıklarını bir tokat dahi vurmadığını, annesi kızını tekrar almak istediği için iftira attıklarını iddia etti.

N.G. ise psikiyatrist eşliğinde alınan ifadesinde 4.5 yaşında aileye geldiğini, o günden beri Mehmet Ö.'nün cinsel istismarda bulunduğunu, kendisine şiddette uyguladığını, yaptığı cinsel istismarları cep telefonu ile görüntülediğini, başka çocukların da gizli banyo görüntülerini çekip bilgisayarına koyduğunu, öğrencilerinin de görüntülerini çektiğini ifade etti.

Bunun üzerine polis Mehmet Ö.'nün evine giderek bilgisayarlarına ve cd'lere el koydu. Yapılan ilk araştırmada cd'lerden çok sayıda gizli çekilmiş çocuk görüntüleri, bilgisayarda ise çocuk pornosu görüntüleri ortaya çıktı. Bu görüntüler Mehmet Ö.'ye sorulduğunda ise görüntüleri internetten indirdiğini gizli çekim yapmadığını kendisinin 12 yıldın buyana prostat hastası olduğu için ereksiyon olmadığını kaydetti. Ancak yapılan araştırmada öğretmenin çantasında ve otomobilinde prezervatif çıktı. Bu durumunun sorulması üzerine ise Mehmet Ö. geceleri ereksiyon olma durumuna karşılık prezervatifleri taşıdığını kaydetti. Zanlı ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.