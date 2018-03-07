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İlkokul öğrencisinin ölümünde 'Mavi Balina' iddiası

Fatih Emrah ERDOĞAN- Alper ÇOBANOĞLU/İVRİNDİ (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in İvrindi ilçesinde ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi E

07 Mart 2018 17:22

Fatih Emrah ERDOĞAN- Alper ÇOBANOĞLU/İVRİNDİ (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in İvrindi ilçesinde ilkokul 4\'üncü sınıf öğrencisi E.A. (10), evlerinin çatı katında kendisini tavana iple asarak canına kıydı. E.A.\'nın, \'Mavi Balina\' adlı oyundan etkilenerek intihar ettiği iddia edildi.
Olay, kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan İvrindi ilçesine bağlı kırsal Soğanbükü Mahallesi\'nde cumartesi günü saat 19.45 sıralarında meydana geldi. Soğanbükü Müdafaa-i Hukuk İlkokulu 4\'üncü sınıf öğrencisi E.A., yakınları tarafından iki katlı evlerinin çatı katında tavana iple asılı halde bulundu. Yakınları tarafından çağrılan sağlık ve jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, E.A.\'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Çocuğun, \'Mavi Balina\' adlı oyundan etkilenerek intihar ettiği iddia edildi. E.A.\'nın cenazesi, Bursa\'da yapılan otopsinin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
Aileyi ve mahalle sakinlerini yasa boğan olayın ardından soruşturma başlatan jandarma ekipleri, kendisine ait bir cep telefonu bulunmayan E.A.\'nın ağabeyi B.A. ile babası Özay A.\'ya ait cep telefonlarına ve dizüstü bilgisayara inceleme yapmak üzere el koydu.
Acılı baba Özay A., oğlunun psikolojik bir sorunu olmadığını, köy yaşamı içerisinde normal hayatını sürdürdüğünü söyledi. Özay A., çok üzgün olduklarını belirterek, \"Bu olay nasıl başımıza geldi bilmiyorum. Bir oyundan bahsediliyor\" dedi.
Mahalle sakinleri de E.A.\'nın ölümünden duydukları üzüntüyü ifade ederken, çocuğun bir oyun oynadığını duyduklarını belirtti.

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