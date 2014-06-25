T24 LogoT24 Logo
Spor

'İlkokul öğrencilerini kıskandıracak düzeydeki açıklamalara bıkmadan, cevap verdik'

Fenerbahçe, Galatasaray'ın bugün yayınladığı bildiriyi, farklı bir üslupla yanıtladı

25 Haziran 2014 22:28

Galatasaray'ın bugün yayınladığı Şike Davası'nda yeniden yargılanma kararına ilişkin açıklamaya Fenerbahçe'den jet bir cevap geldi.

Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yaptığı duyuru şöyle; "Bazı güzide kulüplerimizin kulüplerindeki tüm sorunlarını çözen mahir yönetimlerinin, kulübümüz ile ilgili yapmış oldukları açıklamalar tarafımıza ulaşmıştır.

Biz bugüne kadar her türlü…

Sportif açıklamaya,

Gayri samimi, kurnaz kutlama davetlerine,

İmitasyon Sicilya tarzı açıklamalara,

17 Haziran kaçışlarına,

Ve hatta ilkokul öğrencilerini kıskandıracak düzeydeki açıklamalara,

Bıkmadan, usanmadan, sıkılmadan

Cevap verdik…

Ancak bu sefer tüm taraftarlarımızın ve spor kamuoyunun beklentilerini bir kenara bırakmak durumunda kaldık.

Kısacası bir tek bugünkü açıklamalara cevap veremiyoruz.

Zira biz bile bu KORKUYA karşı verecek bir cevap bulamıyoruz…

Bu nedenle CESURCA susuyoruz."

 

ETİKETLER

galatasarayfenerbahçedemeçşike

İlgili Haberler

'Adı geçen hükümlüler, 2010-2011 sezonunda şike yapmıştır'

Galatasaray Spor Kulübü, 'yeniden yargılama' hakkında yaptığı açıklamada, UEFA ve CAS'ın kesin olarak şike yapıldığına karar verdiği dikkat çekildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24