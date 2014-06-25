'İlkokul öğrencilerini kıskandıracak düzeydeki açıklamalara bıkmadan, cevap verdik'

Galatasaray'ın bugün yayınladığı Şike Davası'nda yeniden yargılanma kararına ilişkin açıklamaya Fenerbahçe'den jet bir cevap geldi.

Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yaptığı duyuru şöyle; "Bazı güzide kulüplerimizin kulüplerindeki tüm sorunlarını çözen mahir yönetimlerinin, kulübümüz ile ilgili yapmış oldukları açıklamalar tarafımıza ulaşmıştır.

Biz bugüne kadar her türlü…

Sportif açıklamaya,

Gayri samimi, kurnaz kutlama davetlerine,

İmitasyon Sicilya tarzı açıklamalara,

17 Haziran kaçışlarına,

Ve hatta ilkokul öğrencilerini kıskandıracak düzeydeki açıklamalara,

Bıkmadan, usanmadan, sıkılmadan

Cevap verdik…

Ancak bu sefer tüm taraftarlarımızın ve spor kamuoyunun beklentilerini bir kenara bırakmak durumunda kaldık.

Kısacası bir tek bugünkü açıklamalara cevap veremiyoruz.

Zira biz bile bu KORKUYA karşı verecek bir cevap bulamıyoruz…

Bu nedenle CESURCA susuyoruz."