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İlkokul mezunu kadına üniversite kredi borcu geldi!

Elbistan'da yaşayan 36 yaşındaki 3 çocuk annesi Filiz Arslan'a 'kredi borcu' için KYK'dan ihtarname geldi

04 Mayıs 2012 14:10

Elbistanlı 36 yaşındaki 3 çocuk annesi Filiz Arslan, geçtiğimiz gün Kredi Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) gelen ve üniversite öğrenim kredisi borcunu ödemesini isteyen ihtarnameyle şok oldu.

Zaman gazetesinde yer alan habere göre; gelen belgede, Arslan'a, Konya'dan üniversitede okuduğu ve öğrenimi süresince de KYK'dan öğrenim kredisi aldığı gerekçesiyle 1.600 liralık borcu olduğu belirtiliyordu. Ayrıca borcu 1 hafta içinde ödemesi gerektiği vurgulanıyordu.
 
Ancak Filiz Arslan, 1987 yılında Kuşkayası Köyü İlköğretim Okulu'ndan mezun olduktan sonra eğitim hayatını bitirmişti. Ayrıca hayatında Konya'ya üniversite okumak şöyle dursun hiçbir şey için gitmemişti. Postadan gelen ödeme emrini görünce çok şaşırdığını söyleyen Arslan, "Bunda bir yanlışlık var. Ben değil üniversite okumak, Konya'ya bile ömrümde hiç gitmedim. Yetkililerden, bu yanlışlığı düzeltmelerini istiyorum." diyor. Eşinin TIR şoförü olduğunu söyleyen Arslan, asgari ücretle geçinmeye çalışırken böyle bir borcun altından da kalkamayacaklarını kaydediyor ve ekliyor: "Ben böyle bir şeye imza bile atmadım. Devletin açığa çıkartmasını bekliyoruz. Devlet illa bu parayı istiyorsa da ben de diplomamı istiyorum. Hangi bölümü okuduysam onu bile bilmiyorum."
 
Konya KYK Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise hatanın TC numarası karışıklığından kaynaklanmış olabileceğini ifade etti. Yetkililer, bu işin çalışmasının Ankara'da yapıldığını dile getirdi.

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