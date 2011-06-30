İlkokul mezunlarına ehliyet için son tarih: 5 Temmuz

T24 - Ehliyet için 5 yıllık ilkokul eğitim şartı, 8 yıllık temel eğitim olarak değiştirilmişti. İtirazlar, yasanın uygulanmasını üç kez erteletti. Milli Eğitim'in, ilkokul mezunlarına 2006'da tanıdığı süre 5 Temmuz'da doluyor.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre ülkede hâlâ 18 milyonun üzerinde ilkokul mezunu bulunuyor. Bu durum tartışmaların devam edeceğini gösteriyor. Sivil toplum örgütleri ise uygulamanın insan haklarına aykırı olduğunu öne sürüyor. Konuyla ilgili Zaman Gazetesi'ne açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü yetkilisi, yeni bir ertelemenin gündemde olmadığını vurguladı. Yeni bir erteleme için kanunun değişmesi veya kanun hükmünde kararname hazırlanması gerektiğini anlattı.



Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları Birliği Derneği Genel Başkanı Vedat Şahin, Avrupa Birliği ülkelerinin birçoğunda ehliyet almak için okuryazar olmanın yeterli olduğuna değinerek uygulamanın insan haklarına aykırı olduğunu öne sürüyor. Yasanın, köydeki vatandaşa 'aracınla şehire inemezsin' demek anlamına geldiğini öne süren Şahin, "Ehliyet alabilmek için önemli olan araç kullanma becerisini kazanmış olmak, trafik işaret ve levhalarını tanımak ile kuralları biliyor olmaktır. Eğer Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri direksiyon sınavlarını hakkıyla yaparsa ilkokul mezunu olan ile üniversite mezunu olan arasında bir fark olmaz." değerlendirmesinde bulundu. Şahin'e göre yasanın uygulamaya girmesiyle 'ehliyet ticareti' sektörü oluşacak. Yasanın 2004-2005 yıllarında 18 ay uygulandığını hatırlatan Şahin, bu süre içerisinde Türkiye'de ehliyet alamayanların yurtdışından ehliyet alma yoluna başvurduğunu dile getirdi.





SÜRÜCÜ KURSLARI RAHATSIZ



Sürücü Kursları Federasyonu Başkanı Musa Ayan ilkokul mezunlarının sürücü belgesi almasını engellemenin bir mantığı olmadığını ifade ediyor. Sürücü kurslarına başvuranların yaklaşık yüzde 5'inin ilkokul mezunu olduklarını vurgulayan Musa Ayan, "İlkokul mezunlarını engellemenin ne anlamı var?" diye soruyor





