İlköğretimde müstehcen fıkra kitabı krizi

Artvin'in Hopa ilçesinde, "Benim Kitap Kumbaram" kampanyası kapsamında öğrencilerin biriktirdikleri harçlıklarıyla kitap almaları için açılan standa müstehcen içerikli olduğu iddia edilen fıkra kitabı krize neden oldu.

Türkiye genelinde uygulanan 'Benim Kitap Kumbaram' kampanyası çerçevesinde, Hopa İlçesi'ndeki bazı ilköğretim okullarında öğrencilere harçlıklarından biriktirmeleri için kumbara dağıtıldı.

Öğrenciler harçlıklarından artırdıklarını kumbaralara atıp bir süre para biriktirdi. Proje kapsamında Hopa'da anlaşma sağlanan Sıla Kitapevi de, kampanya kapsamında okullarda kitap stantları açtı.

Ancak, 100 temel eseri içermesi gereken kitaplar arasına, farklı yayınevlerine ait 'Fıkra canavarı' ile 'Fıkra Delisi' adlı kitaplar da konuldu.

Veliler ferketti, kitaplar toplatıldı

5 TL vererek bu kitaplardan alan Yoldere İlköğretim Okulu öğrencilerinin velileri, kitaplarda müstehcen fıkralar bulunduğunu farkedince, Artvin Valiliği'ne başvurarak şikayette bulundu.

Bunun üzerine soruşturma başlatan valilik, kitapları toplattı ve Yoldere İlköğretim Okulu'na iki müfettiş gönderdi. Okuldan dün inceleme başlatan müfettişler, okul yönetimi, veliler, öğrenciler ve Sıla Kitapevi yetkililerinin ifadelerine başvurdu.

'Hopa'ya yapılan bir ayıptır'

Yoldere İlköğretim Okulu öğrencileri, "Kitaplarda yaşımıza uygun olmayan fıkralar vardı. Cinsel içerikliydi. Velilerimize anlattık. Onlar da okula durumu bildirince, kitapları geri aldılar" dedi.

Velilerden Mustafa Şişman ise, "Çocuk akşam eve geldiğinde kitapları aldığını söyleyince bir göz attım. Karadenizliler fıkrayı severiz, o nedenle okumaya başladım. Bir iki tane okudum, baktım ki erotik içerikli fıkralar. Okumaya devam ettim, fıkralar pornografiye dönmeye başladı. Çok şaşırdım. Bu bir skandal. Hopa'ya yapılan bir ayıptır" diyerek tepkisini dile getirdi.

'Gözden kaçmış'

Sıla Kitapevi sahibi Mustafa Keleş ise, Hopa'daki okullarda belirlenen kitapları okullara götürerek öğrencilere sunduklarını belirterek, "Açtığımız stantlarda bazı öğrenciler bizden fıkra kitabı istedi. Bizim arkadaşlarımız da o okula giderken iki ayrı fıkra kitabı götürmüş. Sattığımız kitapların içeriklerini kontrol ederiz, ancak arkadaşlarımız bu kitapların içeriklerine dikkat etmemiş. Gözden kaçmış. Sonra durumu öğrenince kitapları topladık" dedi.

Bu arada Hopa Milli Eğitim Müdürü Murat Ergene ise, olayın soruşturma konusu olduğunu ve soruşturma sürecinin devam ettiğini söyledi.