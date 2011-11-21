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İlköğretimde başörtüsü yasağına suç duyurusu KOCAELİ (A.A)

21 Kasım 2011 19:45

-İlköğretimde başörtüsü yasağına suç duyurusu KOCAELİ (A.A) - 21.11.2011 - Kocaeli'de bir kişi ilköğretimde okuyan kızının okula başörtüsü ile alınmaması dolayısıyla İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü ve okul müdürü hakkında suç duyurusunda bulundu. Kocaeli Adliyesi önünde basın açıklaması yapan Abdülmecit Karaaslan, kızının okula başörtülü olarak gitmek istediğini fakat Nuh Çimento İlköğretim Okulu Müdürü Abdurrahman Öz ve İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezgin Çuhadar tarafından okula alınmadığını söyledi. Bir öğrencinin başörtüsü takması durumunda kamu hizmetini almasını engelleyen kişilerin suç işlediğini öne süren Karaaslan, ''Bu kişiler 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmalıdır. TCK'nın 112. maddesine göre hukuka aykırı bir şekilde öğrencilerin kamu binalarına girmesine mani olmak, anayasadaki genel özgürlüklerden eğitim hakkını engellemek suçtur. Dolayısıyla bu 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi gerektiren bir suçtur'' diye konuştu. Öğrencinin başörtüsü ile okula girmek istemesi durumunda velisi ile ilgili yasal işlemlerin başlatılması, gerekli cezai müeyyidelerin yerine getirilmesi gerektiğini söyleyen Karaaslan, okul müdürünün ve ilçe milli eğitim müdürünün hukuki sürecin uzun sürmesinden korktuğunu ve yasal sürece başvurmadığını öne sürdü.

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