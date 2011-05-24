-İLKÖĞRETİM OKULUNA MOLOTOFKOKTEYLİ ATILDI VAN (A.A) - 24.05.2011 - Van'da bir ilköğretim okuluna molotofkokteyli atılması nedeniyle yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, Şabaniye Mahallesi'ndeki Şehit Nurettin Türkmen İlköğretim Okuluna, gece saatlerinde, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce molotofkokteyli atıldı. Kütüphaneye düşen molotofkokteyli nedeniyle çıkan yangını fark eden okulun bekçisi, durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri de bölgede inceleme başlattı.