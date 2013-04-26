T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'İlköğretim okulu', 'ilköğretim kurumu' olarak değiştirildi

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yönetmelik'te, 'ilköğretim okulu' ibaresi 'ilköğretim kurumu' şeklinde düzenlendi

26 Nisan 2013 13:29

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yönetmelik'te, 'ilköğretim okulu' ibaresi 'ilköğretim kurumu' şeklinde düzenlendi.

Ayrıca 'ilköğretim okullarında' ibaresi, 'ilköğretim kurumlarında', 'hastane ilköğretim okulları' ibaresi 'hastane ilkokulları', 'ilköğretim okullarında' ibaresi 'ilkokullarda', 'hastane ilköğretim okulları' ve 'hastane ilköğretim okulları' ibareleri sırasıyla 'hastane ilkokulları' ve 'hastane ilkokulları', 'yatılı ilköğretim bölge okulları' ibaresi 'yatılı bölge ortaokulları', 'açık ilköğretim okulu' ibaresi 'açık öğretim ortaokulu', 'ilköğretim okullarında' ibareleri 'ilkokullarda', '1-5 sınıflı ilköğretim okullarının' ibaresi '1-4 sınıflı ilkokulların' olarak değiştirildi.

ETİKETLER

ilköğretimmilli eğitim bakanlığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24