'İlköğretim okulu', 'ilköğretim kurumu' olarak değiştirildi

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yönetmelik'te, 'ilköğretim okulu' ibaresi 'ilköğretim kurumu' şeklinde düzenlendi.

Ayrıca 'ilköğretim okullarında' ibaresi, 'ilköğretim kurumlarında', 'hastane ilköğretim okulları' ibaresi 'hastane ilkokulları', 'ilköğretim okullarında' ibaresi 'ilkokullarda', 'hastane ilköğretim okulları' ve 'hastane ilköğretim okulları' ibareleri sırasıyla 'hastane ilkokulları' ve 'hastane ilkokulları', 'yatılı ilköğretim bölge okulları' ibaresi 'yatılı bölge ortaokulları', 'açık ilköğretim okulu' ibaresi 'açık öğretim ortaokulu', 'ilköğretim okullarında' ibareleri 'ilkokullarda', '1-5 sınıflı ilköğretim okullarının' ibaresi '1-4 sınıflı ilkokulların' olarak değiştirildi.