T24 LogoT24 Logo
Gündem

İlköğretim öğrencisine cinsel istismarda bulunan halk otobüsü şoförü tutuklandı

Şoförün 2 kızı ve eşi gelen tepkiler üzerine şehri terk etti

09 Kasım 2017 10:18

Sakarya'da 13 yaşındaki M.E., halk otobüsü şoförü tarafından tecavüze uğradı. İlköğretim öğrencisi kız, yaşadıklarını öğretmenine anlattı. Şoför Ş.D. tutuklanırken, Ş.D.'nin 2 kızı ve eşi gelen tepkiler üzerine şehri terk etti.

Hürriyet'ten Eyüp Serbest'in haberine göre Sakarya’nın Arifiye ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi M.E., 2003 yılında, henüz annesinin karnındayken babasını kaybetti. 2 ağabeyi ve 5 ablası yetiştirme yurduna verildi. Sadece M.E. annesi ile birlikte kaldı. 2 yıl önce yeniden kardeşleriyle birlikte yaşamaya başladı.

M.E. 21 Ekim’de, ablasının hediye ettiği tableti satmak istedi. Arifiye’de dolaşırken, kendi mahallelerinde halk otobüsü şoförlüğü yapan Ş.D. ile karşılaştı. Ş.D. tableti satın almak bahanesiyle küçük kızı otomobiline aldı, fındıklık olarak bilinen alana götürerek tecavüz etti. 

M.E. yaşananları ailesine anlatamadı ancak M.E.’deki değişikliği fark eden öğretmeninin ısrarı üzerine başından geçenleri anlattı. Durumun polise bildirilmesinin ardından Ş.D. gözaltına alındı. 

Suçlamaları kabul etmeyen Ş.D. çocuğa cinsel saldırı suçundan tutuklandı. M.E. ise devlet korumasına alınarak bir yurda yerleştirildi. M.E.’nin yaşadıklarının etkisiyle konuşmakta güçlük çektiği ve sürekli ağladığı belirtildi. Olayın duyulması Sakarya’da infiale sebep oldu. Ş.D.’nin eşi ve 2 kızı gelen tepkiler üzerine kenti terk etti.

ETİKETLER

şoförtecavüztacizilköğretim öğrencisihalk otobüsühaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24