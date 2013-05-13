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Bilim / Teknoloji

İlköğretim 8. Sınıf öğrencisi AppStore’a uygulama verdi

SEV İlköğretim Okulu 8. Sınıf öğrencisi olan Dağhan Ege Koç’un geliştirdiği “My Planet Needs Me” oyunu AppStore’a kabul edildi

13 Mayıs 2013 18:29

SEV İlköğretim Okulu 8. Sınıf öğrencisi Dağhan Ege Koç, geçen yaz tatilinde oyun geliştirme ve programlama dünyasının en iyi akademik kurumlardan olan Stanford Üniversitesinin iki haftalık ID Tech kampına katıldı. Burada oyun yazılımları üzerine çalışan Dağhan 'Endless runner' türünde iki boyutlu bir düzlemde oynanan bir oyunun yazılımına imza attı.

'My Planet Needs Me' adlı oyununu 5 Nisan 2013 tarihinde Apple’a sunan Dağhan’ın oyunu için ilk aşamada resim ve bilgilerin doğruluğu kontrol edildi. İkinci aşamada ise oyun Apple yetkileri tarafından oynanarak denendi ve son aşamada RTÜK’ün onayını aldı.  'My Planet Needs Me' kullanıcılar tarafından 0.99 Dolar bedelle indirilebiliyor.

 

Zamanla geliştirmeyi hedefliyor

 

ntvmsnbc.com'un haberine göre, SEV İlköğretim Okulu 8. Sınıf öğrencisi olan Dağhan, okuma yazma öğrenmeden önce bilgisayar oyunlarına ilgi duymaya başladığını, daha sonra bu oyunların nasıl yazıldığını merak ettiğini ve geçtiğimiz iki yılda da bir oyun yazmaya kafa yormaya başladığını söyledi.

'Öncelikle, Türkiye’de bir yerde staj yapmak istedim ama küçük olduğum için ilgi göstermediler. Ben de 2012 yılında, Stanford Üniversitesi’nde oyun geliştirme konusunda bir yaz okuluna gittim. Bu kursa kabul edilmek için minimum 13 yaş sınırı vardı ve en küçüklerden biri olarak kabul edildim. Oyunuma da ilk olarak bu kampta başladım.' dedi.

'My Planet Needs Me, daha çok çocuklara yönelik bir 'arcade' oyunu. Oyunu 'unity' oyun motorunu kullanarak geliştiren Dağhan Ege Koç, zamanla farklı özellikler ekleyerek oyunu geliştirmeyi hedefliyor. 'My Planet Needs Me' oyunu şimdilik sadece IOS ortamında çalışıyor ancak Dağhan Android ortamına da yüklemek için çalışıyor.

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