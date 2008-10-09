İlklerin hocası



Beşiktaş'ın, teknik direktörlük konusunda anlaştığı Mustafa Denizli'nin kariyeri başarılarla dolu. Denizli, kariyeri boyunca 5 kupa kazandı.



Galatasaray ve Fenerbahçe ile lig şampiyonlukları yaşayan tecrübeli teknik adam, şampiyonlukların yanı sıra, Galatasaray'ın başında 2 Cumhurbaşkanlığı ve 1 de Türkiye Kupası sevinci yaşadı.



1987-88 sezonunda Galatasaray'da teknik direktör olarak görev yapan Denizli, Jupp Derwall'in de danışman olduğu bu sezonda takımı şampiyonluğa taşıdı. 1988 yılında Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da takımına kazandıran siyah-beyazlı takımın yeni teknik direktörü, 1991 yılında ise Galatasaray ile hem Türkiye Kupası, hem de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi. Galatasaray'daki başarılarının ardından 1994-96 yıllarında Kocaelispor'u çalıştıran Denizli, 2000-02 döneminde ise Fenerbahçe'nin başında yer aldı.



Mustafa Denizli, 2000-01 sezonunda Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşırken, Fenerbahçe Kulübü'nde şampiyonluk sevinci yaşayan ilk Türk teknik adam oldu.



Milli Takım ile Avrupa'da çeyrek final gördü



1996-2000 yılları arasında (A) Milli Takım'ın başında bulunan Denizli, 2000 yılında Belçika ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği Avrupa Şampiyonası'nda takımı çeyrek finale taşıdı. İlk kez 1996 Avrupa Şampiyonası'na katılan milli takım, ilk kez Denizli döneminde çeyrek finale yükselmiş oldu.



Avrupa Şampiyonası'nın ardından milli takım kariyerini tamamlayan Denizli, daha sonra Fenerbahçe ile anlaştı. Fenerbahçe'deki şampiyonluğunun ardından sonraki sezon da takımın başında kalan Mustafa Denizli, sarı-lacivertli takımın özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısız sonuçları sonrası istifa etmek zorunda kaldı.



Teknik direktörlük kariyerine kısa bir süre ara veren tecrübeli teknik adam, 2003-04 sezonunda ise İkinci Futbol Ligi (A) Kategorisi'ndeki Vestel Manisaspor'un başında yer aldı. Ancak iddialı başladığı bu sezonda, alınan başarısız sonuçların ardından Vestel Manisaspor'dan ayrılmak zorunda kaldı.



Galatasaray ile Avrupa'da yarı final



Mustafa Denizli, (A) Milli Takım'daki başarısının yanı sıra, Galatasaray ile 1989'da Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı final sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılı takımı yarı finale yükselterek, ilk kez bir Türk takımını yarı finale çıkaran teknik adam olan Denizli, takımının Romanya'nın Steaua Bükreş ekibine elenmesiyle final fırsatını kaçırmıştı.



Yurt dışında da çalıştı



Mustafa Denizli, Türkiye'deki kariyerinin yanı sıra yurt dışında da çalıştı. 1989-90 yılında Almanya'nın Alemannia Aachen takımının başında yer alan Mustafa Denizli, kısa süreli Almanya deneyiminin ardından tekrar Türkiye'ye döndü.



Son olarak İran'da görev alan ve 2004-06'da Pas takımını çalıştıran tecrübeli çalıştırıcı, 2006-07 sezonunda da Persapolis takımının başında bulundu. Mustafa Denizli, Persapolis'teki kariyerinin ardından Türkiye'ye dönmüş, ancak herhangi bir takım çalıştırmamıştı.



Üç büyük kulübü çalıştıran ilk teknik adam



Mustafa Denizli, Beşiktaş ile bu akşam imzalayacağı resmi sözleşmenin ardından 3 büyük kulüpte çalışan ilk teknik direktör olma unvanını elde edecek. Teknik direktörlük kariyerinin başlarında 1987-89 ve 1990-92 dönemlerinde Galatasaray'da görev yapan Denizli, 2000-02'de ise bir diğer büyük kulüp Fenerbahçe'nin başında bulundu.



Denizli, Beşiktaş'ın başına geçerek, 3 büyük kulüpte teknik direktörlük yapma başarısı gösterdi.





