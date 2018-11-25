İlker İnanoğlu: ABD'de garsonluk da bulaşıkçılık da yaptım, gurur duyuyorum

Filiz Akın ile yapımcı Türker İnanoğlu'nun oğlu İlker İnanoğlu, ABD’den İstanbul'a dönüp 'Arka Sokaklar' dizisi kadrosuna yeniden dahil oldu. İnanoğlu, “Genç yaşta Amerika’ya gittim. Orada oyunculuk eğitimi aldım. Geçinmek için garsonluk da yaptım, bulaşıkçılık da... Bundan hiç gocunmadım, gocunmam da” dedi.

Posta’dan Bekir Saçar’a konuşan İnanoğlu’nun açıklamalarından bir kısım şöyle:

Maddiyatçı biri misin, parayı sever misin?

Hayatta hiçbir zaman paranın pulun peşinde olmadım. Sen benim eski arkadaşımsın, bunu iyi bilirsin.

Genç yaşta Amerika’ya gittim. Orada oyunculuk eğitimi aldım. Geçinmek için garsonluk da yaptım, bulaşıkçılık da... Bundan hiç gocunmadım, gocunmam da. Kimseye muhtaç olmadan ayakta durabilmek, kendi alın terinle yaşamını idame ettirebilmek gurur verici bir şey. İstesem Türkiye’de kalıp zengin bir hayat yaşayabilirdim. Ama bunu istemedim.

Amerika’da neler yaptın?

Orda en iyi oyuncu koçlarıyla çalıştım. Hocam Sandy Marshall ile eğitmenlik yaptım. Tiyatro oynadım. Sınıftan ve tiyatrodan birçok ünlü ile tanışma fırsatım oldu. Ama en çok etkilendiğim Goldie Hawn’dı. Tam bir Hollywood starı! Oğlu Oliver Hudson arkadaşım. Annesi ile beni o tanıştırdı. Defalarca evlerine gittim, aileden biri gibi oldum. O evde nerdeyse bütün Hollywood yıldızlarıyla tanışma fırsatım oldu.

Kamera ile tanışalı yarım asır oldu! İlker oyuncu olarak oldu mu, tamammı yani?

Ne aktör olarak ne de insan olarak hiçbir zaman "Ben oldum" demem. Her sene fırsat buldukça Amerika’da oyunculuk workshop’larına giderim. Hatta oyunculuğa yeni başlayan biri gibi heyecanlanırım. Yeni karakterler yaratmak, içimdeki yeni yerleri, duyguları keşfetmek bana büyük haz veriyor. İnsan olarak da eskiye nazaran daha sade ve mütevazıyım. mıamı’de eV alıp restore edİp satıyorum

Miami’de yaşıyordun. Orada neler yaptın?

Miami'de emlakçılık okuluna gittim ve lisans alıp emlak işine girdim. Birkaç arkadaşımla açık artırmalardan evler alıp restore edip satıyoruz. Biraz riskli bir iş... Çünkü evleri görmeden alıyorsun. Bazen harcamanız gereken miktar evin değerini aşabiliyor.

Oğlun Berker, Los Angeles’ta okuyordu değil mi?

Evet. Üniversitede biyoloji okuyor. Önümüzdeki ay mezun olacak. Aslında ben sinema-televizyon okumasını çok istedim ama o biyolojiyi seçti. Şimdilerde bana yönetmenlik ve kamerayı merak ettiğini söylüyor. Belki okulu bitince gelip burada bir dizi veya filmde asistanlık yapabilir.

Söyleşinin tamamı için tıklayın.