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İlker Başbuğ'un da aralarında bulunduğu 18 kişinin dosyası AYM'ye gönderildi

"İddianamedeki sevk maddeleri gereğince yargılanmaları için..."

06 Temmuz 2017 15:35

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Ergenekon davasında mahkeme, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve bağlantılı suçu işledikleri iddia edilen aralarında Dursun Çiçek, Nusret Taşdeler ve Hasan Iğsız’ın da olduğu 18 kişinin dosyasını ayırarak Yüce Divan sıfatıyla yetkili ve görevli Anayasa Mahkemesi’ne gönderdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; mahkeme gerekçe olarak ise, Yargıtay’ın bozma ilamında da açıkça vurguladığı gibi mahkemenin görevsiz olduğunun ortada olduğunu belirterek, “Dosyada yapılabilecek tüm tartışmaların ve gerekirse delillerin değerlendirilmesinin yüksek görevli mahkemece yapılmasının uygun olacağı her türlü izahtan ötedir. Bozma ilamı da açıkça bunu belirtmektedir” ifadelerini kullandı.

Gerekçenin hüküm kısmında; “Açıklanan bu nedenlerle uyma kararı verilen Yargıtay’ın bozma ilamı gereği olarak görevsizlik kararını vermek gerekmiştir. Bu nedenle İlker Başbuğ, Dursun Çiçek, Mustafa Bakıcı, Hasan Iğsız, Mehmet Eröz, Hüseyin Nusret Taşdeler, Fuat Selvi, Ziya İlker Göktaş, Hulusi Gülbahar, Cemal Gökçeoğlu, Sedat Özüer, İsmail Hakkı Pekin, Hıfzı Çubuklu, Mehmet Otuzbiroğlu, Alaettin Sevim, Orhan Güçlü, Murat Uslukılıç, Mehmet Bülent Sarıkahya ve Meryem Kurşun’un iddianamedeki sevk maddeleri gereğince yargılanmaları için dosyanın Yüce Divan sıfatıyla yetkili ve görevli Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verilmiştir” denildi.

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