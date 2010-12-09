-İLKER BAŞBUĞ'DAN FENERBAHÇE'YE ZİYARET İSTANBUL (A.A) - 09.12.2010 - Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Fenerbahçe Kulübü'nü ziyaret etti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki kulüp binasında başkan Aziz Yıldırım ile bir araya gelen İlker Başbuğ'un ziyaretinde, kulüp genel sekreteri Vedat Olcay, asbaşkanlar Murat Özaydınlı, Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyeleri Ünal Uzun ve Semih Özsoy'un yanı sıra kulüp genel müdürü Serkan Acar da hazır bulundu. İlk olarak Fenerbahçe Müzesi'ni gezen İlker Başbuğ, Fenerbahçe tarihine ilişkin belge ve kupaları inceledi, bilgi aldı. Aziz Yıldırım ve İlker Başbuğ, beraberindekilerle birlikte sırasıyla localar, saha içi, Radyo Fenerbahçe, Fenerbahçe Dergisi, Fenerbahçe Televizyonu, Fenerbahçe Kart, Fenercell, soyunma odaları ve Fenerium mağazası ile deposunu gezdiler. Ziyaretin sonunda kulüp başkanı Aziz Yıldırım, İlker Başbuğ'a ziyaretin anısına bir plaket ve İlker Başbuğ yazılı Fenerbahçe forması verirken, Başbuğ da elişi Atatürk portresi sundu.