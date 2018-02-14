T24 LogoT24 Logo
Gündem

İlker Başbuğ'dan Erdoğan ve Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Cem TURSUN - İSTANBUL DHA ESKİ Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantılarında yaptığı açıklamalara cevap verdi

14 Şubat 2018 11:12

Cem TURSUN - İSTANBUL DHA
ESKİ Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin grup toplantılarında yaptığı açıklamalara cevap verdi.

\"HİÇBİR ZAMAN NE KİŞİLERİ NE DE SİYASİ PARTİLERİ HEDEF ALAN BİR SÖZÜM OLMAMIŞTIR\"
Başbuğ\'un kendisine ait internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:
\"50 yıl hizmet ettiğim Türk Ordusunun bir mensubu olarak almış olduğum eğitim ve devlet adamlığı kişiliğinin gereği olarak bugüne kadar yaptığım bütün konuşma ve değerlendirmelerde hiçbir zaman ne kişileri ne de siyasi partileri hedef alan bir sözüm olmamıştır. Ancak, Sayın Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında yaptığı konuşmada şahsımı hedef alan maksatlı ve yersiz ithamları karşısında bir açıklama yapma gereği hasıl olmuştur\" 

\"YERSİZ İTHAMLARI VE ÜSLUBU KAMUOYUNUN TAKDİRİNE BIRAKIYORUM\"
\" 07 Şubat 2018 tarihinde şahsıma yöneltilen bir soru üzerine \'Afrin’de Mehmetçik çatışıyor, askerimiz çatışıyor, şehit oluyor. Asker çatışırken, şehit olurken siyasidir falan gibi söylemlerin tartışılma zamanları değil\' şeklinde bir yanıtım olmuştur. Zeytin Dalı Harekâtına ilişkin görüşlerim, düşüncelerim ve desteğim ortada iken, şahsıma yöneltilen değerlendirmeleri, yersiz ithamları ve üslubu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Siyaset, elbette ülkenin güvenlik konularını, beka sorunlarını konuşmalı, değerlendirmelidir. Bunun aksi düşünülemez. Önemli olan, bir harekâtın ortasında ülkenin bütün unsurlarıyla bir bütünlük göstermesidir. Benim de her zaman altını çizmek istediğim husus budur\"

\"TAM VE DOĞRU BİLGİLENDİRİLMEDİĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜ BELİRTMEK İSTERİM\" 
\"Sayın Cumhurbaşkanı’nın da konuşma içeriğimle ilgili olarak tam ve doğru bilgilendirilmediğini düşündüğümü belirtmek isterim. Ancak, beyanlarında geçen \'gerekli cevabı alacak\' şeklindeki ifade ile bugüne kadar uğradığımız haksızlıklara yeni bir haksızlığın daha ilave edilebileceğinin kastedildiğini değerlendirmek istemiyorum\" 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Cem TURSUNDHA ESKİ Genelkurmay Başkanı Emekli OrgeneralBaşbuğ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanMHP Genel Başkanı Devlet BahçeliZAMAN NE KİŞİLERİ NE DE SİYASİ PARTİLERİ HEDEF ALAN BİR SÖZÜM OLMAMIŞTIR" BaşbuğTürk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24