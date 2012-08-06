İlker Başbuğ'dan Başbakan Erdoğan'a: Çok teşekkür ederim...

Ergenekon Davası'nda tutuklu olarak yargılanan eski Genelkurmay Başkanı enekli orgeneral İlker Başbuğ, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Başbakan Erdoğan, dün katıldığı bir televizyon programında Başbuğ’un tutukluluk haliyle ilgili, ''İlker paşamıza yapılan benzetmeleri ve yakıştırmaları asla doğru bulmuyorum. Yani bir örgütün mensubuymuş gibi yaklaşımları kesinlikle çok çok çirkin buluyorum” açıklamasını yaparak, “tutuklu yargılanmamalı” dedi.

Başbuğ, avukatı aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada şunları dile getirdi: "Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a 5 Ağustos 2012 günü hakkımda yapmış oldukları samimi ve gerçekçi değerlendirmeleri için çok teşekkür ederim. Görevimiz gereği oluşan mesai arkadaşlığı birbirimizi oldukça iyi tanıma olanağını da beraberinde getirmiştir. Bu nedenle kendisinden de farklı bir şekilde davranması beklenilemezdi.

Sayın Başbakan, yapmış olduğu bu konuşma ile yalnız tutuksuz yargılanma konusuna değinmemiş, bir anlamda özel yetkili savcılar tarafından hazırlanan ve mahkeme tarafından da kabul edilen iddianame ile ileri sürülen suçlamaların 'Çok çirkin ve insafsız' olduğunu da açıkça söylemiştir. Kamuoyu ve medyanın büyük bölümünün de ilk günlerden beri aynı kanaatte olduğu da bilinmektedir.

Şimdi bu durumda Sayın Başbakan'ın bu değerlendirmeleri ve geçtiğimiz hafta içinde tanık olarak mahkemeye gelen Genelkurmay eski Başkanı Sayın Hilmi Özkök'ün ifadeleri ışığında iddianameyi hazırlayan iddia makamı ile iddianameyi kabul eden mahkemenin nasıl bir tavır içine girecekleri ve ne yapacakları merakla beklenmektedir."