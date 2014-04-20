İlker Başbuğ: Yeter artık sesinizi çıkarın, bu ordu sizin ordunuz

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, "Türk Silahlı Kuvveleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri personeline zulüm yapılıyor. Yeter artık biraz sesinizi çıkarın, bu ordu sizin ordunuz" dedi.

Tutuklu asker yakınlarının oluşturduğu Vardiya Bizde Platformu’nun ülke genelinde düzenlediği Sessiz Çığlık eylemi İzmir’de de yapıldı. Eylemde konuşan Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ, tutuklu olan askerlere ve asker ailelerini kastederek, Bu insanlar eziyet çekiyor” ifadesini kullandı. Askeri casusluk davasında 357 sanık olduğunu söyleyen Başbuğ, şöyle konuştu:

“Bu sanıkların 316’sı asker. Burada da yine bir elektronik posta ihbarı ile başlıyor. İhbar postası Amerika’dan atılmış. Bir savcıya geliyor önce. Bu savcı bunu 1.5 yıl inceliyor. Diyor ki ‘Burada bir suç yok. Ben dava açmıyorum.’ Savcı değişiyor. Başka bir savcı atanıyor. Ertesi gün o savcı operasyona başlıyor. Dosyaya ne zaman girdi anlamak mümkün değil. Geçen Cuma günü olan duruşmada savcı bir mütalaa veriyor. Örnek bir mütalaa. Yargının içinde bulunan bütün savcıları, hakimleri aynı kategoriye koymayın lütfen. Bu yanlış. Bunun içinde gerçekten hukuk adamı olan savcılar, yargıçlar var. İşte bunun bir örneği İzmir davasına bakan savcı. Geçen hafta diyor ki ‘Sadece dijital verilerle suçlayamazsınız. Ben bu davada tutuklu olanların serbest bırakılmasını istiyorum.’ 10 kişiden 5’i bırakıldı. Fakat yine anlayamıyorum. Savcı ertesi günü davadan el çektiriliyor. Bunun nedeni nedir? Bunu birinin halka anlatması gerekir.”

‘Neredeler ?’

Hurşit Tolon, Muzaffer Tekin ve Levent Ersöz’ün sadece gizli tanıkların ifadesine dayanılarak suçlandıklarını söyleyen İlker Başbuğ, “Sadece gizli tanık ve dijital verilere dayanarak insanlar suçlanamaz, cezalandırılamaz, mahkûm edilemez. Bunlara lütfen hukuk fakülteleri de ses çıkartsın. Nerede hukuk fakülteleri? Nerede dekanları? Hiç birinin sesini duyamıyorum" dedi.

İzmir Konak Meydanı’nda toplanan yaklaşık 100 kişiye seslenen Başbuğ, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Türk Silahlı Kuvveleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri personeline zulüm yapılıyor. Dünyada hiçbir orduya bu şekilde davranılamaz. Yeter artık biraz sesinizi çıkarın. Bu ordu sizin ordunuz.”

İlker Başbuğ’un konuşma yaptığı Sessiz Çığlık eylemine destek verenler arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da vardı. Kocaoğlu, konuşmasının ardından İlker Başbuğ’un yanına giderek tebrik etti.