İlker Başbuğ: Protesto ediyorum; vizem olmasına rağmen ABD'ye gitmeyeceğim

Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'dan Ankara-Washington hattındaki yaşanan vize krizine ilişkin değerlendirmede bulundu. Başbuğ vizesi olmasına rağmen davet edildiği 29 Ekim resepsiyonuna katılmayacağını, ABD'nin kararını protesto ettiğini söyledi.

Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ, CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sorularını yanıtladı.

Başbuğ, Ankara-Washington arasında yaşanan vize krizini değerlendirdi.

Başbuğ, ABD’nin Türk vatandaşlarına yönelik vizeleri askıya almasını ‘orantısız bir tepki’ olarak değerlendirdi ve Washington’un şimdiye kadar böyle bir tepki vermediğini kaydetti.

Vizesi olmasına rağmen davet edildiği 29 Ekim resepsiyonuna katılmayacağını, ABD’nin kararını protesto ettiğini söyleyen Başbuğ, “ABD hükümeti aldığı vize kararı ile direk Türk Milletini hedef almıştır. Bu karar kabul edilemez” dedi.