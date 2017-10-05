İlker Başbuğ: PKK'yı tanık, orduyu sanık yapmakla, FETÖ'cüleri tanık Sözcü'yü sanık yapmak aynı

Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, 19 Mayıs'ta 'FETÖ' operasyonu düzenlenen Sözcü gazetesinin çalışanlarının tutuklu ve tutuksuz yargılandığı davada hazırlanan 73 sayfalık iddianameye tepki gösterdi.

Başbuğ Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

“PKK'ları tanık, Türk ordusunu'u sanık yapmakla, bir dönemin FETÖ'cülerini tanık Sözcü'yü sanık yapmak aynı şeydir.”

İnternet Andıcı Soruşturması kapsamında Cumhuriyet tarihinde ilk kez eski bir genelkurmay başkanı olarak sivil bir savcının makamında ifade veren İlker Başbuğ, 6 Ocak 2012'de, “Terör örgütü yöneticisi olmak ve darbeye teşebbüs” suçlarını işlediği iddiasıyla sevk edildiği mahkemede tutuklanmıştı. Org. Başbuğ, 7 Mart 2014 tarihinde, Anayasa Mahkemesi'nin hak ve hürriyet ihlali olduğu yönündeki kararı gereğince tahliye edilmişti.