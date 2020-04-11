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İlker Başbuğ: Koronavirüs salgınından sonra ‘sosyal devlet’ yapısına önem vermeyen siyasi oluşumlar ileri ki dönemde başarılı olamayacak

11 Nisan 2020 09:04

Sözcü yazarı Uğur Dündar bugünkü köşesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 26'ncı Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile gerçekleştirdiği röportaja yer verdi.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını süresinde iktidarın eleştirildiği 'sosyal devlet' kavramına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başbuğ, "Umarım, koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleyi dünya ülkeleri en az can kaybıyla kazanır. Ancak, sanılmasın ki Koronavirüs sonrası her şey eskisi gibi olacak! Böyle düşünenler büyük yanılgıya düşer. Bu gerçek Türkiye için de geçerlidir. 'Sosyal devlet' yapısına önem vermeyen, öncelik tanımayan, siyasi oluşumların, ileri ki dönemde başarılı olabileceğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

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