İlker Başbuğ: Fenerbahçe'ye yönelik saldırı organize bir işti

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 26. Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral İlker Başbuğ, Fenerbahçe Seçim Olağan Genel Kurulu'nda oy kullandı.

Fenerbahçe Kulübü'nün seçimli olağan genel kurulunda oy kullanan eski GenelkurmayBaşkanı İlker Başbuğ, Aziz Yıldırım'a verilen oyun, aynı zamanda sarı-lacivertli kulübe yapılan haksızlıklara karşı bir isyanın ifadesi olduğunu söyledi.

Ülker Sports Arena'da yapılan kongrede oy kullandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Başbuğ, Fenerbahçe Kulübü'nde bugün gerçekleştirilen başkanlık seçiminin özel bir anlamı olduğunu kaydetti. Hayatında ilk defa Fenerbahçe Kulübü'nün seçiminde oy kullandığını belirten Başbuğ, "Fenerbahçe Kulübü'ne uzun yıllardır hizmet veren Aziz Yıldırım'a verdiğiniz oy, aynı zamanda Fenerbahçe'ye yapılan haksızlıklara, kumpas olaylarına karşı bir isyanın ifadesidir. Aynı zamanda Fenerbahçe Kulübü'ne karşı sürülmek istenen lekeye karşı isyandır" şeklinde konuştu.

Başbuğ, Fenerbahçe Kulübü'nün bu süreçten alnı açık bir şekilde çıkacağına inandığını vurgulayarak, "Bu seçimin gerçekten Fenerbahçe Kulübü'nün tarihinde çok önemli bir dönüm noktası olduğunu söylüyorum. Artık yeter, Fenerbahçe üzerinden elinizi çekiniz. Bu yüce kulüp, bu yapılanları hak etmedi" ifadesini kullandı.

'Organize bir olay'

İlker Başbuğ, Çaykur Rizespor maçı dönüşü sarı-lacivertli kafileyi taşıyan otobüse yapılan silahlı saldırının organize bir iş olduğunu öne sürdü.

Fenerbahçe'nin bu saldırıya kadar ligi önde götürdüğünü dile getiren Başbuğ, şöyle devam etti:

"Sonra ne oldu? Bu olay unutuldu mu? Bence, bu olay bir iki kişinin yaptığı bir olay değil, organize bir olay. Ne oldu, bir şey duymuyorum. Türk futboluna vurulan bir leke. Bu lekenin temizlenmesi lazım. Kimler yaptı bunu, neden yaptı? Bu olayın futbolcuların üzerinde etkisi oldu, belki alınan sonuçta bu da etkili oldu. Bu sene alınan derecenin önemi yok. Çok önemli bir olay. Bu konuyu canlı tutalım. Bu olay önemli. Gerçeklerin mutlaka ortaya çıkarılmasını istiyorum."

Fenerbahçe'nin her alanda büyüdüğü için üzerine gelindiğini savunan Başbuğ, "Fenerbahçe Kulübü her şeyiyle çağ atlamıştır. Tabi bu bazılarını rahatsız ediyor, olay budur" diyerek sözlerini tamamladı.