Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, "Böyle bir orduya sahip olduğu için Türk milleti oturup kalksın, dua etsin. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ordu bulmazsınız." dedi.

Bazı Türk sivil toplum kuruluşlarınca Frankfurt’ta düzenlenen panelde konuşan Başbuğ, ordunun bir ülke için çok önemli olduğunu söyledi.

'Ordu mu var paşam?'

haberler.com'un haberine göre, konuşması esnasında salondaki bir dinleyicinin "Şimdi ordu mu var paşam?" sözlerine tepki gösteren Başbuğ, şunları dile getirdi:

"Hem de öyle bir ordu var ki o ordu 400 tane şehit verdi hanımefendi, siz neden bahsediyorsunuz? Yapmayın, ben geçtiğimiz günlerde Gülhane Hastanesi'ne gittim. Orada Diyarbakır Sur’da çenesinden yaralanmış bir teğmeni ziyaret ettim. Bana odasına girerken 'Konuşamıyor, zorlanıyor, kanaması oluyor' dediler. Odasına girdik, teğmen bir şeyler anlatmaya çalıştı ve zorlanarak, 'Komutanım, şu anda Sur’da görev yapan arkadaşlarımı yalnız bıraktığım için üzülüyorum.' dedi.

Böyle bir orduya sahip olduğu için Türk milleti oturup kalksın, dua etsin. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ordu bulmazsınız."

Başbuğ, "2015 yılının temmuz ayından bu yana Türkiye, şiddetli bir terör sarmalının içine girdi. Elbette bunun arkasında birden fazla neden var ama bence ana neden, Irak ve Suriye’deki gelişmelerdir. Irak ve Suriye'de olan gelişmeler kritik bir noktada ve nereye gittiği belli değil. Nasıl sonuçlanacağı da belli değil." şeklinde konuştu.