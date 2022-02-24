İlker Başbuğ, 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada hâkim karşısına çıktı

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava hâkim karşısına çıktı.

Eski Gennelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, “Türkiye Cumhuriyetinde Güç Odaklarının Mücadelesi” serisinin üçüncü kitabının tanıtımına ilişkin yaptığı söyleşide kullandığı sözler nedeniyle AKP'li il başkanları ile hükûmet temsilcileri tarafından “darbe iması” olduğu iddiasıyla savcılığa şikâyet edilmişti.

Soruşturmasını tamamlayan savcılık, Başbuğ hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, İlker Başbuğ, bugün Çağlayan Adliyesi'nde 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıktı.

Gazeteciler ve izleyicilerin pandemi gerekçe gösterilerek salona alınmadığı duruşma yaklaşık 2 saat sürdü.

10 Şubat'ta ifade vermişti

İlker Başbuğ, 10 Şubat'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ifade vermişti. Başbuğ ifadesinin ardından da sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

"Son kitabım Türkiye Cumhuriyetinde Güç Odaklarının Mücadelesi, kitap serisinin üçüncüsüdür. Bu kitap 1961-1980 dönemini o günün şartlarında ve o günlerde gelişen olaylar çerçevesinde değerlendirmektedir. 4 Ocak 2021 günü bir gazetede bu kitabın tanıtımıyla ilgili bir söyleşim yayınlandı. Bu söyleşiden hareket edilerek hakkımda suç duyurularında bulunuldu. Hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu, var olduğu bir ortamda bu söyleşiden bir suç unsuru çıkartılabilmesi söz konusu bile olamaz.

Bu nedenlerle bu suç duyurularına itibar etmiyorum. Bu inançla da bu suç duyurularına karşı hiçbir şekilde savunma yapmayacağım. Bu davranış anayasaya hukukun üstünlüğüne ve kendime olan saygımın doğal sonucudur."