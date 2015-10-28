İlker Başbuğ: 2015'te Irak'ta bağımsız bir Kürt devletinin oluşma ihtimali tepe noktasında

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, "Tarihsel olarak 2015'te Irak'ta bağımsız bir Kürt devletinin oluşma ihtimali tepe noktasında, bunu görün. Böyle bir devletin kurulması açısından ümitlerin tepe noktası olduğu bir süreçteyiz, zaman biçiliyor" dedi.

DHA'nın haberine göre, Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (ANSİAD) 15. Olağan Toplantısı'nda "Atatürk ve Ortadoğu Politikaları" konulu konuşma yapan emekli Orgeneral Başbuğ, Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini söyledi.

Ortadoğu'yu "Başı, dibi belli olmayan derin kuyuya" benzeten Başbuğ, şu anda söz konusu bölgeyi kontrol eden ana gücün, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) olduğunu ifade etti.

"Bunu kabul etmemiz lazım, bu bir realite" diyen Başbuğ, şöyle konuştu:

"Şu anda da Ortadoğu'yu yönlendiren, hakim olan ana güç, süper güç, Amerika Birleşik Devletleri. Peki ABD'nin Ortadoğu politikası neye dayanıyor? Güç dengesi. Amerika için Ortadoğu'nun en önemli konusu, budur. O bölgede güç dengesi olacak, birincisi bu. İkincisi ise Hürmüz Boğazı'ndan gemiyle akan petrol akışı kesilmeyecek. Amerika, o bölgedeki petrolü kullanmıyor. Kim kullanıyor? Baktığınızda karşınıza Avrupa çıkıyor ama esas önemli olan Çin ve Japonya çıkıyor. Körfez'den çıkan petrolü deniz taşımacılığıyla en çok Çin ve Japonya kullanıyor. Amerika, o bölgenin komiserliğini, polisliğini yapıyor. Nedeni ise global ekonomi ve bütün ekonomiler entegre olmuş durumda. Dolayısıyla Çin ekonomisinin batması veya terse gitmesi demek, Amerikan ekonomisini de berbat ediyor. Yani Amerika hem ekonomisini koruyor hem de buradan güç kazanıyor."

Başbuğ, Amerika'nın Suriye politikasında 2011'de değişiklik yaptığını, Türkiye'nin böyle bir değişikliğe gitmediğini, bunun da doğru bir hareket olmadığını savundu.

Suriye'de hala merkezi bir gücün var olduğunu dile getiren Başbuğ, "Bu devletle diplomatik ilişkileri bir an önce kuralım. Bunlar yıllardır söyleniyor ama Türkiye'ye geç geldi. Esad'lı geçiş dönemine girilmesi lazım ve geç kalındı. Suriye'nin gidişatı iyi değil, parçalanma riski var. Türkiye açından bu çok önemli" dedi.

Başbuğ, Ortadoğu'da bir Kürt devletinin kurulmasının çok uzak olmadığını, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı sırasında Meclis'te bu konuyla ilgili konuşma yaptığını aktardı.

"Bunu tayin edecek olan İran ve Türkiye"

İlker Başbuğ, şunları kaydetti:

"Lozan'dan önce Musul konusu tartışılırken, Mustafa Kemal Atatürk diyor ki, 'Irak'ta bir Kürt devleti oluşma ihtimali var. Irak'ta bir Kürt devleti oluşursa, bu bizim Türkiye'deki Kürt kökenli vatandaşlarımızı etkiler.'

Bugün Irak bağlamında gelinen nokta ne? Üzülerek söylüyorum ama bir realite. Irak'ta bağımsız bir Kürt devletinin oluşumu, Birinci Dünya Harbi'nden beri Sevr'de de var. Tarihsel olarak 2015'te Irak'ta bağımsız bir Kürt devletinin oluşma ihtimali tepe noktasında, bunu görün. Böyle bir devletin kurulması açısından ümitlerin tepe noktası olduğu bir süreçteyiz, zaman biçiliyor. Bu süreyi tayin edecek kim? Bunu tayin edecek, İran ve Türkiye. Yani böyle bir devletin oluşmasına İran ve Türkiye bugün 'evet' desin, yarın bu devlet kurulur, hiçbir engel yok. Bunu engelleyen halihazırda süreyi uzatan konjonktür, İran'ın ve Türkiye'nin böyle bir oluşuma karşı olmaları. İran, şu anda buna kesinlikle karşı. Türkiye'nin de elbette karşı olması lazım."