İlkay Gündoğan, Real Madrid yolunda

İngiliz basını, İlkay Gündoğan'ın Manchester City'den ayrılmaya hazırlandığını iddia etti. Öte yandan Türk asıllı Alman yıldızın Madrid seyahati akıllara Real Madrid ihtimalini getirdi.

Manchester City'nin Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan, İngiliz devinden ayrılabilir.

Daily Mail gazetesinin haberine göre City, İlkay Gündoğan'a sezon sonunda takım bulmakta özgür olduğunu bildirdi. Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun da ayrılmaya hazırlandığı vurgulandı.

Öte yandan İspanyol AS gazetesi, İngiliz basınında çıkan bu haberlerin ardından İlkay Gündoğan'ın Madrid'e seyahat ettiğini yazdı. Ancak Gündoğan'ın Madrid seyahatiyle ilgili detaylar bilinmiyor. Bu gelişmenin ardından 31 yaşındaki futbolcunun Real Madrid'e transfer olasılığı gündeme geldi.

Manchester City'nin joker yıldızı, Pep Guardiola'nın Premier Lig ekibindeki ilk transferiydi. City ile altıncı sezonunu geçiren Gündoğan, 2016 yazında Borussia Dortmund'dan 27 milyon euro'ya transfer edildi.

Geçen sezon sahte forvet rolünde sık sık görev yapan futbolcu Premier Lig'de attığı 13 golle dikkat çekmişti.

Bu sezon 42 resmi maça çıkan Gündoğan 8 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.