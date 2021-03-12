İlkay Gündoğan ikinci defa üst üste Premier Lig'de ayın futbolcusu seçildi

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Manchester City'nin orta sahadaki yıldızı İlkay Gündoğan, ikinci defa üst üste EA Sports Premier Lig Ayın Oyuncusu Ödülü'ne layık görüldü.

Gündoğan, şubat ayında 4 gol ve bir asiste imza atarken lider Manchester City'nin tempolu oyununda önemli rol üstlendi. Gündoğan, bu vesileyle birden fazla EA Sports Premier Lig Ayın Oyuncusu Ödülü kazanan ilk Alman futbolcu oldu.

Manchester City'nin resmi sitesine açıklamalarda bulunan Gündoğan, "Bu ödülü tekrar kazandığım için gururluyum ama en çok gurur duyduğum şey bu takımın parçası olmak" dedi.

Gündoğan, ocak ayında da ödülü kazanmıştı.