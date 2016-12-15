İlkay Gündoğan en az bir ay yok

Mannchester City, Watford'ı 2-0 yenip seyircisi önünde 4 maç sonra galip geldi ancak İlkay Gündoğan'dan kötü haber geldi. Maçta sakatlanarak gözyaşları arasında oyun dışı kalan Türk asıllı Alman oyuncu bir kaç ay yeşil sahalardan uzak kalacak.

Pep Guardiola da Manchester City ile 16 maça çıkan ve 5 gol kaydeden başarılı orta saha oyuncusunun sakatlığını doğruladı.

Sezon başında Borussia Dortmund'dan 20 milyon Pound bonservis bedeliyle Manchester City'ye transfer olan İlkay Gündoğan, sakatlığı nedeniyle Euro 2016'da görev alamamıştı.

Guardiola'nın İngiliz ekibindeki ilk transferi olan İlkay, sezon başında da takımını yalnız bırakmış, ilk olarak City'nin Eylül ayında 4-0 kazanılan Borussia Monchengladbach maçında forma giymişti.