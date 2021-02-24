İlkay Gündoğan: Dünyanın en iyisi Pep Guardiola

Manchester City'nin yıldız ismi İlkay Gündoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynayacakları Borussia Mönchengladbach maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Borussia Mönchengladbach hakkında açıklama yapan son ayların formda ismi İlkay, "İyi bir günde, grup aşamasında Shakhtar Donetsk'e yaptıkları gibi herkesi yenebilirler. Çok fazla kaliteye, enerjiye ve güce sahipler" dedi.

O dünyanın en iyisi

"Farklı bir rolde oynuyorum. Rakip ceza sahasına yaklaşmaya çalışıyorum ve daha saldırganım. Bu, beni daha fazla gole götürüyor. Ancak çok gol atmam daha iyi oynadığım anlamına gelmez" diyen İlkay Gündoğan, teknik direktör Pep Guardiola hakkında ise övgü dolu sözler sarf etti:

"Pep Guardiola, takımda bir şeylerin yanlış ve eksik olduğunu gördü. Nasıl savunma yapacağımıza ve topla nasıl oynayacağımıza dair birkaç şey ayarladı. Bunlar doğru adımlardı ve bizi inanılmaz sonuçlara götürdü. Bu yüzden Guardiola dünyanın en iyi teknik direktörü. Aralık ayında şimdiki pozisyonumuzda olacağımızı hiç düşünmemiştim."

Manchester City, tüm kulvarlarda son 25 maçını kaybetmezken Premier Lig'de oynadığı son 13 maçın hepsinde sahadan galip ayrıldı.