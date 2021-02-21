İlkay Gündoğan: Boşluklara yönelme arzum arttı

Manchester City'de bu sezon attığı gollerle dikkatİ çeken İlkay Gündoğan performansıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Gündoğan, "Ofansif bir rolde oynuyorum. Ancak belki de doğru boşluklara yönelme arzum bu sezon arttı" ifadelerini kullandı.

Pep Guardiola'nın saha içinde yeni bir rol verdiği İlkay Gündoğan bu sezon attığı gollerle dikkat çekiyor. Kariyerinde ilk kez çift haneli gol sayısına ulaşan Gündoğan ayrıca bu sezon şu ana dek takımının Premier Lig'deki en golcü oyuncusu konumunda.

Kulüp televizyonuna konuşan İlkay Gündoğan performansıyla ilgili olarak, ''Ofansif bir rolde oynuyorum. Ancak belki de doğru boşluklara yönelme arzum bu sezon arttı'' diye konuştu.

Hem savunmada hem de hücumda takıma faydalı olmaya çalıştığını belirten Gündoğan, ''Takıma mümkün olduğunca yardım etmeye çalışıyorum. Sadece hücumda değil savunmada da yararlı olmaya çalışıyorum" dedi.

Kariyerinin en golcü sezonunu geçiren 30 yaşındaki futbolcu bu sezon 26 resmi maçta 13 gol attı, 3 asist yaptı.