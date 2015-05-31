İlkay Gündoğan: Bayern Münich ve Barcelona'yla görüşüyorum

Borussia Dortmund'un Türk oyuncusu İlkay Gündoğan, gelecek hafta Bayern Münich ve Barcelona ikilisinden birine imza atacak.

Gelecek yıl sözleşmesinin sona ereceği sarı-siyahlı kulüpten bu yaz ayrılma kararı alan 24 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu, Almanya Kupası finalinde Wolfsburg'a 3-1 yenildikleri maçın ardından konuştu. İlkay, "Barcelona ve Bayern Münih ile konuştuğum doğru. Ama henüz bir karar vermedim. Gelecek hafta bu konu netleşecek. Tek karar mekanizması da ben değilim. Transferimle ilgili Borussia Dortmund mu karar verir, ben mi henüz bilemiyorum" ifadesini kullandı.

İlkay Gündoğan, Borussia Dortmund ile geçirdikleri sezonu berbat olarak nitelendirirken, "Gelecek sezon Borussia Dortmund'un çok daha iyi bir performans sergileyeceğini düşünüyorum. Çünkü takım bu yılki durumunun çok üstüne çıkabilecek bir seviyede" diye konuştu. İlkay takım otobüsüne giderken, basın mensuplarına, "Neyse ki bu kötü sezonu sonunda bitirdik" ifadesini kullandı.

4 milyona gelmişti

İlkay Gündoğan, 2011'de Nürnberg'ten 4 milyon Euro'ya transfer olduğu Borussia Dortmund'un Şampiyonlar Ligi finaline çıktığı 2013'te dikkatleri üzerine çekmişti. O sezon yarı finalde Real Madrid ile oynanan iki maçta da performansıyla büyük övgü alan başarılı orta saha oyuncusu, 14 Ağustos 2013'te geçirdiği ağır sakatlığın ardından sahalardan yaklaşık bir yıl uzak kalmıştı. Türk oyuncu, 2014-15 sezonunda ise 31 resmi karşılaşmaya çıkıp üç gol kaydetti. İlkay, Borussia Dortmund kariyerinde 115 karşılaşmada 13 gole imzasını attı. Genç oyuncu, sarı-siyahlılarda, bir Almanya Ligi, bir Almanya Kupası ve bir Almanya Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.