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Spor

İlkay Gündoğan Balıkesir'de SGK binasını satın aldı

Manchester City'de oynayan İlkay'ın binayı 28 milyon TL'ye satın aldığını açıklandı

21 Aralık 2016 12:43

Premier Lig'de Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin satışa çıkardığı SGK il binası satın aldı.

İlkay Gündoğan’ın binayı 28 milyon liraya satın aldığını söyledi.

Habertürk'te yer alan habere göre, ihaleye başka katılan olmadığını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, "6 ay önce satışa çıkarılan SGK binasını 8.5 milyona Büyükşehir Belediyesi olarak aldık. Yeni SGK binası bakanlık tarafından Bursa yolu üzerinde tamamlanmak üzere. Biz de ihaleye çıkarak bakanlıktan satın aldığımız halihazırda SGK olarak hizmet veren binayı satışa çıkardık. Kim aldı?

Balıkesirli hemşerimiz olan İlkay Gündoğan. 28 milyonu bastı. Kasamıza girdi para. Hem de Londra’da Manchester City’den aldığı transfer parasını gönderdi bize. Helal olsun çocuğa. Böyle de hemşerilerimiz var” dedi.

 

İş binası ya da konut yapacak

 

Ünlü futbolcunun satın aldığı binanın, yeni SGK binası biter bitmez 3-4 ay içinde boşaltılacağını belirten Uğur, “Satışa çıkardığımız bina planlarda konut ve ticaret alanı. İlkay Gündoğan da buraya iş merkezi ya da konut yapabilecek” dedi.

 

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