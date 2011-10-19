-İlk zirve almatı'da ASTANA (A.A) - 19.10.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirilecek Türk Dili Konuşan Ülkeler Konseyi'nin (TDKÜK) ilk zirvesinde amacın ekonomik işbirliğini ve birlikteliği tesis etmek olduğu bildirildi. TDKÜK Başkanı Halil Akıncı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile 20-21 Ekim tarihlerinde Kazakistan'ın Almatı şehrinde gerçekleştirilecek TDKÜK'nın ilk zirvesinde amacın ekonomik işbirliğini ve birlikteliği tesis etmek olduğunu söyledi. TDKÜK'nın Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in tavsiyesi ile üye ülkelerin cumhurbaşkanlarının iradeleri ile kurulduğunu hatırlatan Akıncı, 20-21 Ekim tarihleri arasında Almatı'da gerçekleşecek ilk zirvenin konusunun ''Ekonomik İşbirliği'' olarak belirlendiğini söyledi. Zirve öncesinde hazırlık mahiyetinde görüşmeler yapıldığını, TDKÜK'ye üye Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızıstan Ekonomi ve Kalkınma bakanlarının geçtiğimiz hafta Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir araya geldiğini anlatan Akıncı, burada imzalanan deklarasyonla, tüm ülkelerin kamu temsilcileri ve işadamlarının katılımı ile çalışma gruplarının oluşturulması ve işbirliğinin etkinleştirilmesi için adımlar atılması kararının alındığını söyledi. Akıncı, 1 Ocak 2012'den itibaren oluşturulacak Çalışma Grubu'nun amacının ekonomik işbirliğini olumsuz etkileyen engelleri ortadan kaldırmak ve ekonomik işbirliğini geliştirmek için projeler hazırlamak olduğunu belirterek, yapılacak zirve de de bu amacın deklare edileceğini vurguladı. Ekonomik işbirliğine gidilerken, taşıma, ticaret, gümrük gibi alanlarda ortada bulunan sorunların çalışma grubunda ele alınacağını ve çözümleri için öneriler getirileceğini ifade eden Akıncı, ''Ülkelerimiz arasına bu engellerin kaldıracak bir irade mevcuttur. Gümrükler, taşıma, vize gibi sorunlar elbette en hızlı şekilde çözüme kavuşturulacaktır. Zaten Almatı zirvesinde de bu irade deklare edilecektir'' diye konuştu. Akıncı, TDKÜK üyesi ülkelerin üçüncü ülkelerle yapacakları ekonomik işbirliği anlaşmalarınının üye ülkeler arasındaki işbirliğine zarar vermeyeceğine inandığını belirterek, ''Örneğin, Kazakistan, Rusya ve Belarus arasında gümrük birliğine gidilmiştir. Bu üye ülkeler arasındaki işbirliğini olumsuz etkilemeyecektir. Böyle bir sakıncamızın da olmaması gerekir'' dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı zirvede, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Roza Otunbayeva ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de hazır bulunacak. Zirveye Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi Başkanı Duysen Kaeineov ile TÜRKSOY Genel Sekreteri Ramil Hasanov'un katılacağı bildirildi.