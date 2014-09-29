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Ekonomi

İlk zam İzmir'de doğal gaza geldi!

Yeni dönemde bir zam dalgası vatandaşı bekliyor. İlk zam İzmir'deki doğal gaza geldi

29 Eylül 2014 17:13

İzmir’de doğal gaza 1 Ekim’den itibaren yüzde 2 ile 8 arasında zam gelmesi bekleniyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İzmirliler Ekim ayından itibaren doğal gazı zamlı ödemeye başlayacak.

İZMİRGAZ'ın doğal gaz dağıtım bölgesi için yeni sistem kullanım bedelleri belirlendi. Ekim ayından itibaren sistem kullanım bedelleri, tüketicinin bulunduğu kademeye göre yüzde 2-8 arasında artacak.

 

1 Ekim'den itibaren uygulanacak

 

Şirketin doğal gaz satışı yaptığı müşterilerine uygulayacağı perakende satış fiyatı, her ay, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) dahil doğal gaz alım fiyatına ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırının ilavesiyle bulunan fiyatı geçemeyecek. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) kararı, 1 Ekim'den itibaren uygulanacak.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, İZMİRGAZ'ın hizmet verdiği doğal gaz dağıtım bölgesinin lisansı için yapılan ihalenin 8 yılı doldurmasından dolayı ekim ayından itibaren yeni sistem kullanım bedellerinin uygulanmasına geçilecek. Kurul kararı, gaz bedellerine ilişkin değil, sadece bölgede uygulanacak sistem kullanım bedellerine ilişkin bir düzenleme özelliği taşıyor. Yeni bedeller, nihai fiyatta tüketicinin bulunduğu kademeye göre yüzde 2-8 arasında artışa neden olacak.

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