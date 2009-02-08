İlk yıpranan 5 lira oldu

Cüzdan kullanma alışkanlığının fazla olmaması nedeniyle cepte taşınan yeni paralar da kısa sürede yıpranmaya başladı.



Paradan 6 sıfırın atılmasının ardından 2005 yılının başından sonra kullanılmaya başlanan YTL'nin yerine 1 ocak 2009'dan bu yana TL kullanılıyor.



Paradan sıfır atma, virgül kaydırma olmadığı için YTL'ye oranla daha kolay uyum sağlanan TL, özensiz kullanım nedeniyle henüz 1 aylık süre içinde yıprandı. Yıpranma, en fazla kullanılan 5 TL ve ardından 10 TL'lik banknotlarda görüldü.



Merkez Bankası Konya Şubesi yetkilileri, 2005'ten sonraki geçiş döneminde de fazla 5 YTL'lik banknotların yıprandığını belirterek, bunun cüzdan kullanma alışkanlığının fazla olmaması nedeniyle paranın genellikle cepte taşınmasından kaynaklandığını bildirdi.



Yetkililer, özensiz kullanım nedeniyle aşırı yıpranan paraların değiştirildiğini, bunun da bir maliyetinin bulunduğunu ifade ederek, paraların cüzdanda taşınmasını ve biraz daha fazla özen gösterilmesini istedi.

