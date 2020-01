İlk yerli uydu TÜRKSAT 6A'nın Türkiye'den fırlatılması gündemde

Gülseli KENARLI –Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA) Türk Asya Strateji Merkezi (TASAM), Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü ve Nişantaşı Üniversitesi tarafından düzenlenen “İstanbul Güvenlik Konferansı”, “Yeni Güvenlik Ekosistemi ve Çok Taraflı Bedeli” başlığıyla gerçekleştirildi. Konferansı kapsamında Türksat 6A oturumu gerçekleştirildi. Türksat 6A’nın teknik detayları ve fırlatılması ile ilgili bilgileri Türksat Uydu Programları Direktörü Selman Demirel verdi.

TÜRKSAT 6A ÜLKEMİZİN İLK MİLLİ HABERLEŞME PROJESİ

Türksat 6A’nın teknik detaylarının anlatıldığı oturumun ardından açıklamalardan bulunan Türksat Uydu Programları Direktörü Selman Demirel, “Türksat 6A ülkemizin ilk milli haberleşme projesi. Porjede, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Türksat, TÜBİTAK, TAI, ASELSAN, Ctech farklı iş paketlerini paylaşmış durumdalar. Her bir kurum kendi uzmanlık alanlarına göre kendi iş paketlerini paylaşmış ve gerekli çalışmaları yürütüyor. Şu an için planlanan takvim Aralık 2020 itibariyle uydunun tamamlanmış olması. Uydu şu anda Ankara’daki TAI tesislerinde üretiliyor. 2020 yılından sonra da uzaya fırlatılması inşallah gerçekleştirilecek. Şu anda tasarım çalışmaları devam ediyor. Süreç uzun bir süreç, uydular uzayda 15-16 yıl minimum ömürle hizmet ettikleri için çok aşamalı testlerden geçmeleri gerekiyor. Şu an itibariyle bizim ‘ısıl yapısal yeterlilik modeli’ dediğimiz daha çok dayanıklılığın test edildiği, yapısal sistemlerin test edildiği model testleri yapılıyor. Önümüzdeki süreçte de tasarım dondurularak mühendislik modeli dediğimiz daha çok elektriksel ve ara yüzlerin oluştuğu mühendislik testleri yapılacak. En son olarak da uçuş modeli yani uzaya göndereceğimiz modelin üretimi ve testi yapılacak. Bu uzaya gidecek olan en son model olacak” dedi.

Demirel ayrıca, “Haberleşme kısımları ASELSAN tarafından yapılıyor, yapısal kısımlar TAI tarafından yapılıyor. TÜBİTAK Uzay daha çok yazılım ağırlıklı, güç sistemleri, bataryalar, güneş panelleri ile ilgileniyor. Ctech de yer sistemleri ile uydunun bağlantı kurduğu kısımla ilgili çalışmalarına devam ediyorlar” şeklinde konuştu.

2020’DE TÜRKSAT 5A FIRLATILACAK

Selman Demirel, Türksat 5A ve 5B ile ilgili de bilgi vererek, “Türksat 5A-5B projesi bizim yeni uydu projelerimiz. Şu anda ihale aiaması tamamlanmak üzere, sözleşme imza aşamasındayız. Önümüzdeki hafta itibariyle de sözleşmesinin imzalanması planlanıyor. Gerekli teknik çalışmalar yapıldı, değerlendirmeler yapıldı. Türksat 5A-5B tedarik ettiğimiz bir uydu, iki tane uydu olacak. 5A 31 derece doğu yörüngesinde, 5B’de 42 derece doğu yörüngesinde, farklı haberleşme sistemlerini içerisinde barındıran farklı uydular olacak. Büyük kapasiteler, hem televizyon yayıncılığı hem de K-bant dediğimiz data ve internet hizmeti sağlayan donanımlar olacak. Yerlilik oranında da şu anda biz 5B uydusunda bir yerli katkı düşünüyoruz. Mümkün olduğu kadar , takvim etkisi, yerli imkanlara etkisi gibi durumları şu anda değerlendiriyoruz. Mümkün olduğu ölçüde yerli sanayimizinde katkıları ekipman düzeyinde olsun uydunun test edilmesi gibi seçenekler üzerinde çalışıyoruz. Amacımız en optimum seçeneği bu projede kullanmak” şeklinde konutu.Demirel, “Türksat 5A’nın 2020 yılında, 5B’nin de 2021 yılında fırlatılması planlanıyor” dedi.

“TÜRKİYE\'DEN FIRLATILMASI DA GÜNDEMDE”

6A için Türkiye’den bir fırlatma olup olmayacağı konusunda da açıklamalarda bulunan Selamn Demirel, “Fırlatma olayı çok ayrı teknolojik detaylara sahip. Fırlatma üzerinde farklı kurumlar çalışmalar yapıyor. Fırlatılacak lokasyon önemli. Fırlatıldığı yerin uzaya çıkarken en kısa mesafe olması önemli. Parçalarının nereye düşeceği önemli. Bunun gibi detaylı teknik olaylar var. Fırlatmayla ilgili ciddi çalışmalar yürütülüyor. Yer seçimi konusu gündemde. Nereden fırlatılabilir, nereden bu altyapıyı kurabiliriz şeklinde güzel çalışmalar var. Umut ediyorum ki onda da ciddi gelişmeler olacak. Yer konusunda seçimler var. Türkiye\'den fırlatılması da gündemde. Önemli olan Türkiye\'nin bu teknolojiye de sahip olması ve bunu kullanabilir olması. Fırlatılacak yerle ilgili farklı devlet kademelerinde çalışmalar yürütülüyor. Türkiye\'den fırlatılması söz konusu olabilir. Teknik kısmı var lokasyon önemli. En kısa sürede minimum yakıtla uzay çıkılması gibi detaylar var” dedi.

KONFERASTA BUGÜN

Konferasnın bugünkü oturumlarında Küresel Güvenlik Mimarisinde Sudan’ın Yeri: Güvenlik Tehdidinin Model Ülkeye, İran’ın Şiddet İçinde Olmayan Devlet Aktörleri İçin Yaklaşımını Anlamak, Irak Örneğinde Kriz Sonrasından Toplumsal Rekonstrüksiyon, Çin Coğrafya Telakkisindeki Değişim Oturumları başlıklı paneller yapıldı.

(FOTOĞRAF)