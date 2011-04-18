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Yaşam

İLK YERLİ DİZEL TREN ÜRETİLDİ SAKARYA (A.A)

18 Nisan 2011 20:28

-İLK YERLİ DİZEL TREN ÜRETİLDİ SAKARYA (A.A) - 18.04.2011 - Türkiye Vagon Sanayi A.Ş'de (TÜVASAŞ) üretilen ilk yerli dizel tren seti, eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın katılacağı törenle raya indirilecek. TÜVASAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, TÜVASAŞ  tarafından lisans alımı suretiyle üretimine başlanan 84 adetlik dizel tren setinin ilk ürününün tamamlandığı kaydedildi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) talebi doğrultusunda, proje kapsamında 12 adedi 3'er araç, 12 adedi ise 4'er araçtan oluşan setler olmak üzere, 84 araç üretimi yapılacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Araçlar, saatte maksimum 140 kilometre hız yapabilmektedir. Yolcunun istediği şekilde ayarlayabileceği uçak tipi koltuklar, anons sitemi ve LCD ekranlar vasıtasıyla bilgilendirme sistemine sahip araçlarda, 3'lü setler 196 koltuk, 4'lü setler 256 koltuk kapasitelidir. Her bir tren setinde çift taraflı kumanda kabini mevcuttur. Maksimum yolcu konforunu sağlamak amacıyla tam otomatik iklimlendirme, UIC şartlarına uygun elektronik kontrollü otomatik kapı ve fren sistemine sahip araçlarda en son teknolojiler kullanılmaktadır. TÜVASAŞ, dinamik yapısı ile teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek standartlarda üretim yapmaktadır.''

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