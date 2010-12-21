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Spor

İLK YARIYI BUCASPOR ÖNDE TAMAMLADI İSTANBUL (A.A)

21 Aralık 2010 23:25

-İLK YARIYI BUCASPOR ÖNDE TAMAMLADI İSTANBUL (A.A) - 21.12.2010 - Ziraat Türkiye Kupası (C) Grubu 2. hafta maçında Bucaspor, Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.  8. dakikada sağdan ceza alanına giren Dia'nın ortasında, arka direkte Cristian topu kontrol edemeyince, savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 10. dakikada çalımlarla ceza alanı önüne kadar gelen Manucho, dengesini kaybedip yerde kalırken top, ceza alanı içindeki Musa'ya geldi. Kaleci Serkan ile karşı karşıya kalan Musa, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını öne geçirdi: 0-1. 11. dakikada Stoch'un sağdan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde Selçuk'un kafa vuruşunda, top kaleci Atilla'da kaldı. 15. dakikada Dia'nın sağdan ortasında kalesinden çıkan Atilla topa dokunamadı. Arka direkte topla buluşan Semih, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-1 23. dakikada ceza alanı dışından Selçuk'un sert şutunda, kaleci Atilla'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı. 43. dakikada Ragıp'ın ara pasında ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kalan Sercan, yerden bir vuruşla topu filelere göndererek, Bucaspor'u yeniden öne geçirdi: 1-2. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 Bucaspor'un üstünlüğüyle sona erdi. Stat: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Hakemler: Özgür Yankaya, Erdinç Sezertam, Muharrem Yılmaz Fenerbahçe: Serkan, Gökhan Gönül, Lugano, Yobo, Andre Santos, Dia,  Cristian, Selçuk, Stoch, Gökay, Semih Bucaspor: Atilla, Kamil, Koray, Orhan, Erkan, Zafer, Civar, Ragıp, Sercan, Musa, Manucho Goller: Dk. 10 Musa, Dk. 43 Sercan (Bucaspor), Dk. 15 Semih (Fenerbahçe) Sarı Kart: Dk. 33 Lugano (Fenerbahçe)

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