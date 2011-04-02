-İLK YARIDA GOL SESİ YOK SİVAS (A.A) - 02.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'deki Sivasspor-Beşiktaş maçının ilk yarısı, golsüz eşitlikle sona erdi. Maçın ilk yarısında, Beşiktaş, Sivasspor'a oranla daha atak bir futbol sergiledi. Pas yüzdesi yüksek olan Beşiktaş, rakip kalede etkili ataklar geliştirmesine karşın golü bulamadı. Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Querasma, ilk yarıda etkili bir futbol sergiledi. Ev sahibi Sivasspor ise oyunu kendi yarı alanında kabul ederek kontrataklarla rakip kalede gol aradı. Takımların geliştirdiği ataklardan gol sesi çıkmayınca, taraflar soyunma odasına golsüz eşitlikle girdi. 3. dakikada Fernandes'in kullandığı korner atışında Sedat Bayrak topu rakibinden önce kafayla kornere gönderdi. 3. dakikada gelişen Sivasspor atağında, kaleci Cenk, savunmanın arkasına gönderilen topa hareketlenen Suarez'den önce hamle yaparak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 10. dakikada Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı korner atışında ceza alanı içerisindeki Sivok'un kafa vuruşunda, top direğin üstünden az farkla auta çıktı. 14. dakikada Simao'nun kullandığı serbest atışta, barajdaki rakip oyunculara çarpan top kornere çıktı. 16. dakikada Querasma'nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği topu Simao, göğsüyle önüne indirdi. Simao'ya Sivasspor savunması gol şansı vermedi. Bu pozisyonda Sedat Bayrak'ın uzaklaştırmaya çalıştığı top, sırtı dönük haldeki takım arkadaşının ayağına çarpınca kale alanında karambol oluştu. Uzanarak topu kontrol eden kaleci Korcan tehlikeyi önledi. 28. dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında, Grosicki'nin ceza alanına gönderdiği topa Eneramo dokunamayınca, kırmızı-beyazlı ekip bu pozisyonu değerlendiremedi. 31. dakikada Querasma'nın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Almeida, kaleci Korcan ile bir anda karşı karşıya kaldı. Öne doğru açılan Korcan, açıyı kapatarak Almeida'nın vuruşunda topu çeldi. Dönen topu önünde bulan Aurelio'nun sert şutunda top yan ağlarda kaldı. 38. dakikada kullanılan korner atışında, Querasma'nın vuruşunda top kaleci Korcan'ın kapattığı köşedeki yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. Stat: 4 Eylül Hakemler: Bünyamin Gezer, Volkan Narinç, Mehmet Cem Hanoğlu Sivasspor: Korcan, Uğur, Navratil, Sedat, Hayrettin, Kadir, Rada, Erman, Grosicki, Eneramo, Pedriel Suarez Beşiktaş: Cenk, Ekrem, Sivok, İbrahim Toraman, İsmail, Mehmet Aurelio, Ernst, Fernandes, Simao, Quaresma, Almeida Sarı kart: Dk. 40 Sivok (Beşiktaş)