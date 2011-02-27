-İLK YARIDA 2 GOL VARDI TRABZON (A.A) - 27.02.2011 - Spor Toto Süper Lig'de yapılan maçta Trabzonspor ile Kayserispor ilk yarıyı 1-1 berabere kapadı. Trabzonspor, karşılaşmanın 2. dakikasında ilk atağında golü buldu. Bu dakikada Souleymanou'nun ayağıyla uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Colman meşin yuvarlağı Jaja'ya aktardı. Ceza alanı içindeki bu futbolcunun savunma oyuncularını geçerek yaptığı yerden vuruşta top filelere gitti: 1-0 18. dakikada Burak'ın yaklaşık 30 metreden şutunda, kaleci Souleymanou sağ tarafına doğru gelen topu güçlükle çelmeyi başardı. 21. dakikada Kayserispor ilk tehlikeli atağında golü bularak, beraberliği sağladı. Bu dakikada soldan rakiplerinden sıyrılarak son çizgiye doğru inen Amrabat, topu içerideki Abdullah'a doğru çıkardı. Yakın mesafedeki Abdullah'ın şutunda kaleci Onur'dan dönen topu, aynı futbolcu kafayla filelere göndermeyi başardı: 1-1 38. dakikada Colman'ın sağdan korner atışında, ön direkteki Umut'un kafa vuruşunda, top kaleci Souleymanou'da kaldı. 41. dakikada Colman'ın sağdan kullandığı korner atışında, kafalardan seken topu önünde bulan Cale'nin şutunda, kaleci Souleymanou sol tarafına yatarak topu çeldi. Dönen topu altı pas içinde uygun durumda önünde bulan Umut, kötü bir vuruşla üsten auta gönderdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Stat: Hüseyin Avni Aker Hakemler: Yunus Yıldırım, Erdinç Sezertam, Alpaslan Dedeş Trabzonspor: Onur, Serkan, Mustafa Yumlu, Glowacki, Cale, Ceyhun, Colman, Alanzinho, Burak, Jaja, Umut Kayserisspor: Souleymanou, Hasan Ali, Serdar, Selim, Abdullah, Hamza, Semih, Önder, Kujovic, Ziani, Amrabat Goller: Dk. 2 Jaja (Trabzonspor), Dk. 21 Abdullah (Kayserispor)