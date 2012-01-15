-İlk yarıda 2 gol MERSİN (A.A) - 15.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'de Medical Park Antalyaspor deplasmanda Mersin İdmanyurdu karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Karşılaşma öncesinde, KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane ismi Lefter Küçükandonyadis ve milli kayakçı Aslı Nemutlu'nın vefatları nedeniyle bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. 12. dakikada, Doğa'nın sağ kanattan yaptığı uzun ortaya arka direkte çok güzel bir vuruş yapan Melih takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 19. dakikada, Moritz'in sağdan ortasına hareketlenen Nurullah'ın kafa vuruşunda, top üstten auta gitti. 25. dakikada, Musa'nın sol kanattan yaptığı ortaya yükselen Ali Zitouni'nin köşeye giden kafa vuruşunu, kaleci Sehiç önledi. Dönen topu yine Ali Zitouni, boş kaleye gönderdi: 0-2 34. dakikada, Mersin İdmanyurdu oyuncusu Bueno'nun kullandığı korner atışına yükselen Nobre'nin kafa şutunda top direktten döndü. Dönen topu, Medical Park Antalyaspor savunması uzaklaştırdı. Medical Park Antalyaspor, Mersin İdmanyurdu karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Stat: Tevfik Sırrı Gür Hakemler: Bülent Yıldırım, Mustafa Sönmez, Cevdet Kömürcüoğlu Mersin İdmanyurdu: Sehiç, Boum, Çağdaş, Nduka, Moritz, Nobre, Bueno, Mustafa, Nurullah, Erhan, İlhan Medical Park Antalyaspor: Ndjock, İbrahim, Musa, Necati, Ali Zitouni, Doğa, Ali Tandoğan, Deniz, Ali Turan, Emrah, Melih Goller: Dk. 12 Melih, Dk. 25 Ali Zitouni (Medical Park Antalyaspor) Sarı kart: Dk. 41 Boum (Mersin İdmanyurdu)