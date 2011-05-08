-İLK YARI GENÇLERBİRLİĞİ'NİN ANKARA (A.A) - Spor Toto Süper Lig'deki Gençlerbirliği-Konyaspor maçının ilk yarısı, 1-0 evsahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmanın 7. dakikasında Azofeifa'nın pasıyla Konyaspor defansının arkasında topla buluşan Oktay'ın, kaleci Pawelek ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına geri döndü. Dönen topla ceza alanı çizgisi üzerinde buluşan Yasin'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 16. dakikada Kere'nin ceza alanı çizgisinin üstünden yaptığı vuruşta topu Gençlerbirliği kalecisi Özkan kontrol etti. 17. dakikada Yasin'in Konyaspor ceza alanı içinden yaptığı vuruşta top kaleci Pawelek'te kaldı. 18. dakikada Musa'nın Gençlerbirliği ceza alanın dışından yaptığı vuruşta kaleci Özkan, yerden seken topu yumruklayarak tehlikeyi önledi. 20. dakikada Yasin, topu uygun durumdaki Zec'e çıkardı. Kalesini terk eden Konyaspor kalecisi Pawelek, Zec'in vuruşunda meşin yuvarlığı diziyle uzaklaştırdı. 24. dakikada Konyaspor ceza alanı içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Yasin, uygun durumda kötü bir vuruş yapınca takımını öne geçirme geçirme fırsatını kaçırdı. 37. dakikada Musa'nın pasıyla Gençlerbirliği ceza alanının solunda topla buluşan Gökhan'ın, plase vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü. 41. dakikada Konyaspor defans oyuncularının hatasından yararlanan Yasin, ceza alanı çizgisinde topla buluştu. Meşin yuvarlağı ceza alanı içinde kontrol eden Yasin, kaleci Pawelek ile karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Maçın ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle bitti. Stat: 19 Mayıs Hakemler: Mete Kalkavan, Süleyman Özay, Mustafa İspiroğlu Gençlerbirliği: Özkan, Orhan, Mahmut, Aykut, Murat, Cem Can, Azofeifa, Oktay, Yasin, Hurşut, Zec Konyaspor: Pawelek, Hakan, Kere, Zayatte, Mehmet Sedef, Gökhan, Adnan, Ertuğrul, Musa, Ali, Robak Gol: Dk. 41 Yasin (Gençlerbirliği) Sarı kart: 45+1 Adnan (Konyaspor)