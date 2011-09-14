-İlk yarı finalist İspanya ANKARA (A.A) - 14.09.2011 - İspanya, Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçında Slovenya'yı 86-64 yendi ve adını yarı finale yazdıran ilk ülke oldu. Slovenya, maça iyi başladı ve rakibinin hücumdaki dengesizliğinden iyi faydalanarak ilk çeyreği 23-16 önde kapattı. İlk 10 dakikada oyunu Slovenya'nın şekillendirmesine engel olamayan İspanya, bu görüntüsünden ikinci çeyreğin hemen başında kurtuldu ve farkı 13. dakikada 23-21 ile 2'ye indirdi. İspanya, sayı üretmekte zorlanan rakibine ayak uydurmasına rağmen 17. dakikada 25-25 beraberliği yakaladı. Slovenya'nın sadece 5 sayı üretebildiği çeyrek, 35-31 İspanya'nın üstünlüğüyle sona erdi. İspanya, 3. çeyreğin ilk 3 dakikasında 13 sayı farkla 44-31 öne geçti. Oyunun kontrolünü iyice eline alan İspanya, bunu skora da yansıttı ve çeyreğin son 3 dakikasında farkı 59-35 ile 24 sayıya kadar çıkarttı. İspanya, Juan Carlos Navarro'nun 17 sayı ürettiği çeyreği 71-45 önde bitirdi. İlk çeyrekte 23 sayı üreten Slovenya, diğer iki çeyrekte sadece 22 sayı bulabildi. Son çeyrekte Slovenya, büyük gayret sarf etmesine rağmen, hem içeriden hem de dışarıdan istediği kadar sayı üretemedi. Rahat oynayan İspanya, maçtan 86-64 galip ayrılan ve yarı final biletini alan taraf oldu. İspanya, yarı finalde, bu akşam oynanacak Makedonya-Litvanya maçının galibiyle karşılaşacak.