-İLK YARI BUCASPOR'UN İZMİR (A.A) - 24.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'deki Bucaspor-Fenerbahçe maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. 6. dakikada Alex'in sol konattan kullandığı köşe vuruşunda, ön direkte Semih topu arka tarafa aktardı. Penaltı noktası yakınında topla buluşan Mehmet Topuz'un vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 10. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Mehmet Topuz'un ceza alanına gönderdiği ortada, Alex'ten önce topa iyi yükselen Onur, topu uzaklaştırdı. 13. dakika Bucasporlu oyuncuların kaleci Londak'a geri pasında Londak'ın uzaklaştırmak istediği top, Semih'e çarparak auta gitti. 15. dakikada Bucaspor 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Erman'ın ceza alanına gönderdiği ortada, Abdulkadir'in kafayla aktardığı topla buluşan Musa Aydın, kafayla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 17. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Alex'in pasında ceza sahası dışında sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Emre'nin sert ve düzgün vuruşunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-1. 23. dakikada Mehmet Topuz'un sağ kanattan ortasında Londak'ın da müdahale ettiği top, Lugano'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top üstten auta gitti. 31. dakikada ani gelişen Bucaspor atağında Leko'nun pasıyla orta sahada topla buluşan Musa Aydın, hızlıca Fenerbahçe ceza alanına doğru yöneldi. Ceza alanına girdikten sonra Volkan'la karşı karşıya kalan Musa Aydın'ın vuruşunda, kaleci Volkan topu uzaklaştırmayı başardı. 38. dakikada Bucaspor bir kez daha öne geçti. Ragıp'ın sağ kanattan pasıyla ceza alanı içinde Abdulkadir'in topla buluşur buluşmaz attığı sert şutta, meşin yuvarlak ağlarlar buluştu: 2-1. 41. dakikada sağ kanattan Gökhan Gönül'ün yaptığı ortada Leko'nun kafasından seken top kaleye doğru yöneldi. Kaleci Londak son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi. Müsabakanın ilk yarısı, Bucaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Stat: Atatürk Hakemler: Bünyamin Gezer, İsmail Şencan, Mehmet Cem Hanoğlu Bucaspor: Londak, Erman, Onur, Ediz, Erkan, Musa Aydın, Ragıp, Leko, Jebrin, Mendy, Abdulkadir Fenerbahçe: Volkan, Gökhan Gönül, Lugano, Yobo, Santos, Mehmet Topuz, Emre, Baroni, Caner, Alex, Semih Goller: Dk. 15 Musa Aydın, Dk. 38 Abdulkadir (Bucaspor), Dk. 17 Emre (Fenerbahçe) Sarı kartlar: Dk. 18 Leko ve Onur, Dk. 38 Abdulkadir (Bucaspor), Dk. 40 Gökhan Gönül (Fenerbahçe)