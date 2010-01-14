İlk yardım uçağı gecikmeli olarak Haiti'ye ulaştı

T24 -

7.0 büyüklüğündeki depremle sarsılan Haiti'de enkaz altında kalanların çıkarılması için çalışmalar başlatıldı.



Gönderilen ilk yardım uçağı ise bir günlük bir gecikmeyle bölgeye ulaştı. Haitililerin depremin ikinci gününde en büyük sıkıntıları yiyecek ve içecek su bulmak. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği ülkede Birleşmiş Milletler Haiti Şefi Hedi Annabi de ölenler arasında.



7.0 büyüklüğündeki depremin vurduğu Haiti'ye içme suyu, gıda ve ilaç malzemesi taşıyan ilk yardım uçağı olaydan 1 gün sonra bölgeye ulaştı.



Başkent Port Au Prince'te arama kurtarma çalışmaları başlarken depremde ölenlerin cesetleri cadde ve sokaklarda bir kenarda toplanıyor.



İlk uçakla gelen az sayıda arama kurtarma ekibi de köpekler yardımıyla enkazda canlı kalabilenleri arıyor.



Doktorlar, depremden yaralı kurtulmayı başaranların susuzluk nedeniyle ölebileceği uyarısında bulundu.



Uluslararası Kızılhaç yetkilileri ise ülkede çıkabilecek salgın hastalıklara karşı önlem almaya çalışıyor.



Haiti Devlet Başkanı Rene Preval, ölenlerin sayısının 30 ile 50 bin arasında olduğunu söyledi.





BM: "16 personelimizi kaybettik"

































