İlk yardım uçağı gecikmeli olarak Haiti'ye ulaştı

T24 - Karayip denizindeki ada ülkelerinden Haiti yakınlarında 7,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Haiti'de enkaz altında kalanların çıkarılması için çalışmalar başlatıldı. Gönderilen ilk yardım uçağı ise bir günlük bir gecikmeyle bölgeye ulaştı.
HAİTİ'DE DEPREM SONRASI / VİDEO
7.0 büyüklüğündeki depremle sarsılan Haiti'de enkaz altında kalanların çıkarılması için çalışmalar başlatıldı.
Gönderilen ilk yardım uçağı ise bir günlük bir gecikmeyle bölgeye ulaştı. Haitililerin depremin ikinci gününde en büyük sıkıntıları yiyecek ve içecek su bulmak. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği ülkede Birleşmiş Milletler Haiti Şefi Hedi Annabi de ölenler arasında.
7.0 büyüklüğündeki depremin vurduğu Haiti'ye içme suyu, gıda ve ilaç malzemesi taşıyan ilk yardım uçağı olaydan 1 gün sonra bölgeye ulaştı.
Başkent Port Au Prince'te arama kurtarma çalışmaları başlarken depremde ölenlerin cesetleri cadde ve sokaklarda bir kenarda toplanıyor.
İlk uçakla gelen az sayıda arama kurtarma ekibi de köpekler yardımıyla enkazda canlı kalabilenleri arıyor.
Doktorlar, depremden yaralı kurtulmayı başaranların susuzluk nedeniyle ölebileceği uyarısında bulundu.
Uluslararası Kızılhaç yetkilileri ise ülkede çıkabilecek salgın hastalıklara karşı önlem almaya çalışıyor.
Haiti Devlet Başkanı Rene Preval, ölenlerin sayısının 30 ile 50 bin arasında olduğunu söyledi.
BM: "16 personelimizi kaybettik"
BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Haiti'deki depremde şu anki bilgiler ışığında 16 BM personelinin öldüğünü teyit etti.
Ban, başta BM Haiti özel temsilcisi Hedi Annabi ve yardımcısı Luiz Carlos da Costa olmak üzere, 150 kadar BM personeline ulaşamadıklarını ve bu personelin akıbetiyle ilgili ellerinde bilgi olmadığını belirtti.
Şimdiye kadar kendilerine gelen bilgiye göre 16 BM personelinin öldüğünün teyit edildiğini ifade eden Ban, bunların arasında 3 Ürdünlü, 1 Arjantinli ve 1 Çadlı polis görevlisi ile 11 Brezilyalı askerin bulunduğunu söyledi.
Ban, yardımcılarından BM'nin eski Haiti özel temsilcisi Edmond Mulet'in yarın sabah BM'nin Haiti misyonunun başı olarak göreve başlayacağını bildirdi. Arama ve kurtarma operasyonlarının son derece önemli olduğunu vurgulayan Ban, "Halen enkaz altında insanlar var, onları bir an önce kurtarmalıyız, hemen harekete geçmeliyiz" dedi.
Ban, Obama ile görüştü
ABD Başkanı Barack Obama ile de telefon konuşması yaptığını ifade eden Ban, Obama'nın, ABD hükümetinin Haiti'ye mümkün olan tüm kaynaklarını göndereceği yönünde garanti verdiğini belirtti.
Haiti'nin su, gıda ve barınağa ihtiyacı olduğunu belirten Ban, "Enkaz altında kalanlara ulaşmamız lazım" dedi.
52 Türk askerinin durumu iyi
Birleşmiş Milletler misyonu çerçevesinde Haiti'de görev yapan 52 Türk askerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. BM Barışı Koruma bölümü şefi Alain Le Roy, “yıkıcı depremin ülkedeki BM karargahına ciddi düzeyde zarar verdiği, burada görevli BM personelinin çoğunun akıbetinin henüz bilinmediğini” söylemişti.
Le Roy, halen karargahın uğradığı zararın belirlenmesi ve 'kayıp' personelin durumunu öğrenme konusunda çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
Haiti'de 2004 yılından bu yana bulunan BM Barış Gücü'nün (MINUSTAH-BM Haiti İstikrar Misyonu) bugünkü personel sayısı 9 bin civarında.