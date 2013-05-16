İlk ve ortaokullar da 20 Mayıs'ta tatil

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Burdur'da düzenlenen '2. Hayvancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı'nın açılışına katıldı. Daha sonra Burdur Valisi Nurettin Yılmaz'ı makamında ziyaret eden Bakan Avcı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili dün yapılan açıklamalarda bir ifadeden ötürü yanlış anlamanın söz konusu olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

'19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yapılacak kutlamalara lise düzeyinde gençler katılıyor. İlk ve ortaokullar 23 Nisan Bayramı'na daha çok katılıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerine katılan liselilerimizin yanı sıra ilkokullarımız ve ortaokullarımız da 20 Mayıs'ta tatil yapabilecek.'

Bakan Avcı, bir gazetecinin, 'Okullardaki tarih kitaplarında değişikliğe gideceğiz demiştiniz. Bu konuda sizi rahatsız eden konular nedir?' sorusuna, 'Tek tek tematik şeylerden ziyade, genel perspektifte bir değişiklik yapıyoruz. Tarih bilim yazımının bugün ulaştığı ölçütlere uygun tarih kitapları hazırlayacağız' yanıtını verdi.

Avcı, 'Önümüzdeki döneme yetişecek mi?' sorusunu ise 'Hepsi değil ama yetiştiği kadarıyla peyderpey. Bunlar birbirini tamamlayan üniteler halinde inşallah çocuklarımıza, öğretmenlerimize kazandırılacak ama tek tek konulardan ziyade, genel tarih yazımı bakışı, tarihi daha toplumsal bir zeminde anlatan kitaplar olacak' şeklinde cevapladı.