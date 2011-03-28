İlk Türk malı yarış aracı

T24 - Türkiye’nin en en ünlü ralli pilotu Volkan Işık, 1 milyon dolara yüzde 100 Türk malı yarış otomobili geliştirdi.





Işık, ‘Volkicar’ ismini verdiği aracın, normal yol versiyonunu da üretmek istediğini ancak bunun için bir ortak bulması gerektiğini belirtti. Zengin sporu olarak adlandırılan motorsporlarının böyle olmadığını kanıtlamak ve bu sporu Anadolu’ya yaymak için ‘Volkicar’ı yarattığını söyleyen Işık, “Aracın ön üretimlerine başladım. Hazirana kadar 24 adet üreteceğim. Fiyatıysa 10-13 bin Euro civarında olacak” dedi.



Lassa ve CMS desteği



Yıllarca yarış lastiklerinin gelişiminde rol oynadığı Lassa ve CMS’nin de desteğini alan Işık, Volkicar’ı yaklaşık iki yılda geliştirdi. Volkan Işık, 2008’in aralık ayında start verdiği Volkicar projesiyle ilgili olarak, “Bugüne kadar kullandığım bütün yarış otomobillerinden edindiğim tecrübeleri yorumlayarak hedeflediğimiz otomobili 5 ay içinde tamamladık. Gece gündüz heyecanla çalıştık. Daha sonra projeyi ve otomobili son haline getirmek için tamamen kendi ekibimle çalışmaya başladım ve üretilecek hale getirdim” diye konuştu.



5 bin adetlik pazarı



Bu araçla ilk etapta Türkiye içinde organizasyonlar düzenleyeceğini, ardından yurt dışına da götüreceğini kaydeden Işık, şunları anlattı: “Tüm dünyada bu tip araçları üreten fazla marka yok. En büyük rakibimiz Amerika’daki bir şirket. Bu tipteki yarış araçlarının yaklaşık 5 bin adetlik bir pazarı var. Ben yılda 100-150 adet üretebilecek durumdayım. Yurt dışı bağlantılarımız da var. Volkicar’ı Türkiye’den çıkmış bir yarış otomobili markası yapmayı hedefliyorum.”



'Satmayacağım'



Bundan sonraki adımda iki kişilik bir yol versiyonunu düşündüğünü, ayrıca dünyaya pazarlanabilecek bir konsept spor otomobil üretmeyi de istediğini kaydeden Işık, şunları dile getirdi: “Bu otomobili, belirli bir sayıda kendi atölyemde üretebilirim. Yılda 300 adet için ayrı bir yapı gerekebilir. Bu işi büyüttükten sonra satmayı değil ama ortak almayı düşünebilirim. Bir spor otomobili üretebilmek içinse gerçekten işi bilen, üretici bir ortağa ihtiyacım var. O çok farklı bir üretim gerektiriyor ve benim gücüm tek başına yeterli olmaz. Aracı yaparken fikrimi Karsan Murahhas Azası Jan Nahum’la da paylaştım. Çok hoşuna gitti. Onlar da taksi projesi gibi eksikliği olan bir sınıfta araç geliştiriyorlar. Sonuçta Türkiye’den Türk markalı araç çıkacaksa, böyle farklı ve pek üzerine gidilmemiş sınıflarda araçlar üretmemiz gerek. Bugün sedan veya hatchback otomobilleri herkes üretiyor.”



'Elektrik geri vitesi var'



FIA kurallarına uygun olarak hazırlanan Volkicar’ın kalbinde, 1.3 litre 115 HP’lik Yamaha motosiklet motoru bulunuyor. Gövdesi kompozit plastikten üretilen araçta 5 ileri sıralı şanzıman kullanılmış. Geri vites ise, sonradan eklenmiş ve bu iş için küçük bir elektrik motoru konulmuş. Üç metrelik ve tek kişilik araç, toplamda 530 kg. Lastikleri özel olarak Lassa, jantları ise CMS tarafından geliştirilmiş.



McRae’de kendi aracını üretmişti



Yurt dışı başarılarıyla da ses getiren Volkan Işık, “Volkicar” adıyla ürettiği yarış aracıyla, kendi otomobilini üreten ünlü yarışçılar kervanına katılmış oldu. En bilinenler arasında ünlü rallici Colin McRae’yi yer alıyor. McRae, ölümünden önce “McRae R4” adıyla yarış için kullanılacak bir otomobil yaratmıştı. Benzer şekilde ünlü yarışçı Bruce McLaren de kendi adıyla otomobiller üretmek için McLaren firmasının temellerini atmıştı.





